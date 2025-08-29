Refuerza Azucena Cisneros operativo de seguridad con 250 elementos de fuerzas federales, estatales y municipales

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss reforzó la seguridad en colonias de la región de Tulpetlac con un operativo conjunto de 250 elementos de fuerzas federales, estatales y municipales, en un despliegue masivo diseñado para la disuasión y la proximidad social.

El objetivo principal de la acción fue inhibir ilícitos de alto impacto y diversas conductas delictivas en la zona, brindando mayor tranquilidad a los residentes mediante una presencia policial coordinada y visible.

La movilización partió desde el Sector 5 de seguridad, ubicado en la colonia Margarita Maza de Juárez. En total, 30 patrullas de la policía municipal se coordinaron con efectivos de la Marina, la Sedena, la Guardia Nacional y la policía estatal para cubrir el área asignada.

Al encabezar el operativo, Cisneros Coss precisó: “Es un nuevo operativo para que la gente se sienta segura, desde la periferia de la Sierra de Guadalupe hacia la centralidad, estamos invirtiendo toda la estrategia por la seguridad y tranquilidad de la gente”.

En sus declaraciones, la edil reconoció el esfuerzo conjunto de los diferentes niveles de gobierno. Mencionó que “la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez realizan un gran esfuerzo por restaurar la paz en el municipio”.

Respecto a la estrategia de seguridad, Cisneros Coss afirmó: “El Mando Unificado está funcionando, vamos a ir a fondo en el tema de los policías, en revisar perfiles de los policías y los incentivos”. Esto subraya el compromiso de depurar y profesionalizar los cuerpos de seguridad locales.

El patrullaje se extendió por varias colonias de la región de Tulpetlac, entre ellas Ampliación Tulpetlac, Xochitenco, El Ostor, Lomas de San Carlos y El Parque. La presencia simultánea en múltiples puntos buscaba generar una red de seguridad integral.

Durante el recorrido, la alcaldesa hizo una parada en el Centro de Salud Xochitenco del IMSS para dialogar con los usuarios. Allí, afirmó que el objetivo es “reivindicar el papel de la policía municipal para garantizar la tranquilidad para las familias”, al tiempo que reconoció el reto de reducir los tiempos de respuesta en la parte alta del municipio.

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, subrayó la naturaleza histórica del operativo. Destacó que es la primera vez que las fuerzas del Mando Unificado Zona Oriente suman esfuerzos de esta manera, señalando que “el propósito principal de estos patrullajes es disuadir cualquier actividad ilícita y dar la confianza a la ciudadanía que estamos patrullando en calles y colonias”.