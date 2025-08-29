Repavimentan la carretera Huixquilucan - La Marquesa

En compañía de vecinos de la zona, Romina Contreras indicó que la repavimentación de dicha carretera beneficia, principalmente a los habitantes de las comunidades de Ignacio Allende y La Caña, que de la mano beneficia a elevar la plusvalía de sus viviendas y se cuenta con espacios más seguros.

El Gobierno de Huixquilucan entregó los trabajos de repavimentación con concreto asfáltico de más de 2.7 kilómentros de la carretera Huixquilucan - La Marquesa, n el tramo Ignacio Allende a La Cima.

La presidenta municipal de Huxquilucan, Romina Contreras Carrassco, señaló que esta obra es resultado de la buena administración que lleva a cabo su gobierno municipal desde el inicio de la administracios, debido a las finazas sanas.

‘Estos son los resultados de una buena administración y del trabajo en equipo. Sin duda alguna, este gobierno municipal se distingue por las obras en beneficio de la población y los resultados que damos son hechos que se reflejan en la calidad de vida de la gente. Seguiremos atendiendo sus peticiones de manera eficiente y con infraestructura de calidad’, sentenció la alcaldesa.

Por su parte la directora general de infraestructura y edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez explicó que también se llevaron a cabo trabajos en el tramo de rehabilitado como señalización de marimbas, flechas, topes, suministros y colocación de vialetas LED, así como limpieza profunda, con el propósito de mejorar la imagen urbana del territorio con espacios dignos, en los que se pueda transitar de manera segura.

‘Esta obra fue un gran reto, debido a que muchos automóviles circulan por esta vía; sin embargo, gracias al compromiso de la alcaldesa Romina Contreras con la ciudadanía, realizamos un trabajo 24/7 para terminar en el menor tiempo posible y aquí están los resultados. Saben que este gobierno es de hechos y no de palabras, vamos a seguir avanzando’, dijo.

El Gobierno de Huixquilucan continuará con el Programa de Obra Pública 2025, que incluye la rehabilitación de calles y avenidas en las tres zonas que confroman el territorio, popular, tradicional y residencial para poder continuar a su vez con el mejoramiento de infraestructura de calidad que coloque a Huixquilucan como un polo de desarrollo.