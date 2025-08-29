Transportistas buscan incremento en tarifas conforme al aumento en canasta básica

Los transportistas proponen reformar la Ley de Movilidad capitalina para que haya incremento en tarifas conforme a la canasta básica

Legisladoras morenistas del Congreso local se reunieron con transportistas de distintas rutas y organizaciones con el objetivo de escuchar sus demandas principalmente sobre tarifas, ya que buscan un incremento conforme al aplicado a la canasta básica; transformación, sustitución y chatarrización de unidades, y la armonización de la Ley de Movilidad.

Durante la reunión se acordó que el 4 de septiembre se llevará a cabo la primera mesa de trabajo entre representantes de diversas organizaciones del ramo, autoridades capitalinas e integrantes del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

Xóchitl Bravo, coordinadora de la bancada guinda, afirmó que las y los diputados de Morena siempre estarán abiertos a escuchar las inquietudes y demandas de los diferentes sectores, porque es a través del diálogo y la concertación como se pueden resolver éstas sin afectar a la ciudadanía.

En la reunión se acordó realizar mesas de trabajo con legisladores vinculados a estos temas y las dependencias gubernamentales involucradas. Ambas partes acordaron que el sector de transportistas deberá entregar un documento con sus propuestas específicas este viernes 29 de agosto.

Demandas de los transportistas

Los transportistas plantearon la necesidad de revisar el costo del pasaje, debido a que han aumentado los precios de los insumos para las unidades, como las llantas y el combustible.

También externaron que, como concesionarios del transporte público, no cuentan con las condiciones idóneas para la prestación del servicio, por lo que es necesaria una mayor capacitación y la renovación del parque vehicular, entre otros aspectos.

En ese contexto, expusieron la necesidad de reformar la Ley de Movilidad capitalina, para que se establezca que el incremento de las tarifas sea en concordancia con el aplicado a la canasta básica.

Además, solicitaron la revisión de los costos de las multas de tránsito; la regularización de las pólizas de seguro y las coberturas, por parte de las empresas de este rubro, y acceso a créditos.

En el evento participaron miembros de las Rutas 1, 4, 76 y 80; del Consejo de Transporte Metropolitano; Bloque de Organizaciones Sociales; Corredor Sauza; Corredor Trioxa, y de la asociación civil Fuerza Activa, entre otros.