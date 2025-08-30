Caen los “M4″, extorsionadores de transportistas aliados del CJNG en Edomex

Detenidos Célula delictiva dedicada "Los M4" detenida. (SSPC y FGJEM)

En un operativo conjunto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía mexiquense detuvieron a integrantes del grupo “Los M4”, célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, dedicada a extorsión de operadores de transporte público, conductores de vehículos particulares y comercios formales como barberías en municipios del Valle de México.

Tras la implementación de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, agentes de seguridad realizaron una movilización en la carretera Progreso-Villa del Carbón, en la colonia San José El Vidrio, del municipio de Nicolás Romero donde se detuvo a seis “M4”.

Los detenidos son Marco Antonio “N”, Alejandro “N”, José Manuel “N”, Jhoan “N”, Brandon Ricardo “N” y Gerardo “N”, los cuales fueron capturados luego de que se presentaron ante el operador de un vehículo de transporte público, a quien amagaron con un arma de fuego y le exigieron el pago de una cuota para no atentar contra su integridad.

Los criminales le pidieron el dinero a cambio de dejarlo trabajar, brindarle protección y no ocasionarle algún tipo de daño a él o a su vehículo, por lo que, ante las amenazas, la víctima realizó el pago.

Al continuar con las indagatorias y con la información recabada por la Fiscalía Estatal, se estableció que el líder de esta célula delictiva era un sujeto identificado como Erick “N”, alias “M4”, por ello en una acción operativa ejecutada en esta región de la entidad, fue posible su detención.

También, a través de las indagatorias se determinó que Erick “N”, alias “M4”, era el segundo al mando dentro de una estructura criminal que era liderada por David “N”, alias “El Davis’”, quien fue detenido en octubre del 2021 y actualmente se encuentra interno en el Penal de Tenango del Valle, donde paga una condena de 62 años de prisión por el ilícito de homicidio; por lo que Erick “N” asumió el liderazgo de esta célula delictiva.

De manera adicional, Erick “N” es investigado por su presunta participación en el delito de extorsión hacia el dueño de una barbería, en el municipio de Nicolás Romero, donde días previos a su captura habría realizado detonaciones de arma de fuego como medida de presión para que la persona afectada les entregara dinero.

Infiltrado de los “M4” realizaba servicio social en la Fiscalía

Asimismo, labores investigativas establecieron que un individuo identificado como Arturo “N”, quien recientemente comenzó a realizar su servicio social en la Fiscalía mexiquense, también formaba parte de esta célula a la cual proporcionaba información respecto a acciones policiacas en contra del grupo criminal, además de comercializar estupefacientes y cometer homicidios.

A Arturo “N” le fue cumplimentada la orden de aprehensión por el delito de homicidio, dado que el pasado dos de febrero en la avenida Emiliano Zapata, colonia El Tráfico, en complicidad con otros sujetos, habría asesinado a un hombre a balazos.

Finalmente, se detuvo a Eduardo “N”, alias “El Diamante”, quien de igual forma habría participado en ese homicidio.

Erick “N”, alias “M4”, Arturo “N”, Eduardo “N”, así como Marco Antonio “N”, Alejandro “N”, José Manuel “N”, Jhoan “N”, Brandon Ricardo “N” y Gerardo “N”, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

Marco Antonio “N”, Alejandro “N”, José Manuel “N”, Jhoan “N”, Brandon Ricardo “N” y Gerardo “N”, están vinculados a proceso por dos hechos diversos de extorsión.

A Jhoan “N” y Brandon “N” les fue cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de secuestro y asesinato de un operador de transporte público en el municipio de Nicolás Romero.