Desmantelan 3 narcotienditas en Azcapotzalco

Detenidos Despliegue policial durante operativos realizados en Azcapotzalco. (SSC)

La policía capitalina y fuerzas de seguridad federal ejecutaron tres órdenes de cateo simultáneas en inmuebles utilizados para resguardar drogas, donde detuvieron a ocho personas en la alcaldía Azcapotzalco.

El despliegue operativo se ejecutó tras denuncias donde señalaban a varias personas que se dedicaban a comercializar narcóticos. Estos sujetos se reunían de manera constante en diferentes predios ubicados en las colonias Ampliación San Pedro Xalpa y Nueva España.

La primera intervención se realizó en un inmueble ubicado en la calle Abraham Sánchez, en la colonia San Pedro Xalpa, donde los oficiales aseguraron 215 dosis de marihuana y 89 de cocaína, además detuvieron a dos hombres de 63 y 51 años de edad, y a una mujer de 32 años.

El segundo y tercer inmuebles intervenidos se localizaron en la avenida Miguel Hidalgo, en la misma colonia y en la calzada de Los Ángeles, de la colonia Nueva España, en ambos predios aseguraron 200 dosis de metanfetamina, 199 dosis de cocaína, 203 de marihuana y dos teléfonos celulares, asimismo detuvieron a tres hombres de 37, 25 y 18 años de edad y a dos mujeres de 37 y 34 años de edad.

Una vez que fueron ingresados al Ministerio Público, se identificó que el detenido de 51 años de edad registra dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.