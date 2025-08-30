Edomex promueve la Ruta Sor Juana y los Volcanes en temporada de chiles en nogada

Chiles en nogada edomex

La Secretaría de Cultura y Turismo invita a las y los ciudadanos a recorrer la Ruta Sor Juana y los Volcanes durante esta temporada de Chiles en Nogada, un platillo emblemático de la gastronomía mexicana, cuyo ingrediente principal es la nuez de castilla, fruto del que el Estado de México uno de los principales productores a nivel nacional.

El Chile en Nogada es reconocido por la combinación de sabores y su simbolismo patrio, se prepara con un chile poblano relleno de carne de res y cerdo mezclada con frutas de temporada, ligeramente capeado, cubierto con una nogada de nuez de castilla y decorado con perejil fresco y granada roja.

La Ruta Sor Juana y los Volcanes recorre municipios como Amecameca, Atlautla, Ayapango, Ecatzingo y Ozumba, donde, además de este manjar, se puede disfrutar de la riqueza gastronómica, artesanal y cultural de la región.

Cada año, durante agosto y septiembre, visitantes y familias pueden degustar el Chile en Nogada en sus distintas versiones, adquirir nuez de castilla directamente con los productores locales, participar en catas de bebidas y conocer el trabajo artesanal.

En Atlautla, se instala un corredor gastronómico y artesanal donde la venta de nuez de castilla es protagonista, acompañada por la oferta culinaria y de artesanías de la zona.

Además de la nuez, en la Ruta Sor Juana y los Volcanes se cultivan frutas que forman parte de esta receta tradicional, como manzana, durazno y pera, lo que otorga un sabor único a este platillo de temporada.