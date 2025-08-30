Localizan con vida a menor tras secuestro express en Ecatepec

La menor fue trasladada a su domicilio para ser reintegrada a su familia

Tras varias horas de intensa búsqueda, una niña de 12 años fue hallada con vida en el área de comida de Plaza Las Américas, en Ecatepec, por elementos de la policía municipal, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

La menor, quien había sido obligada a salir de su hogar bajo engaños, fue entregada sana y salva a su familia luego de una operación coordinada entre diversas corporaciones.

El incidente se inició cuando una mujer reportó la desaparición de su hija desde la colonia La Veleta. La madre explicó que había dejado a la menor en su domicilio mientras acudía a trabajar, pero al intentar comunicarse repetidamente con ella, no obtuvo respuesta.

Horas más tarde, sujetos desconocidos comenzaron a contactar a la madre a través de llamadas telefónicas, exigiendo el pago de dinero a cambio de la integridad de la joven. Los delincuentes solicitaron dos depósitos de cinco mil pesos cada uno, los cuales fueron realizados forzosamente por la afectada en una tienda de conveniencia.

Inmediatamente después de recibir el reporte, se activó el Código Rojo a través de un chat de seguridad interinstitucional del Mando Unificado. Personal de Prevención del Delito de Ecatepec acudió al domicilio para recabar información y brindar apoyo a la familia.

Elementos de la Marina, Guardia Nacional, Grupo de Operaciones Especiales y Célula de Búsqueda de la policía municipal implementaron todos los protocolos de localización. El operativo incluyó el rastreo de cámaras de videovigilancia de la zona, donde se logró identificar a la menor saliendo de su vivienda mientras hablaba por teléfono.

Las fuerzas de seguridad desplegaron acciones tácticas para el blindaje de zonas comerciales estratégicas. Con el apoyo de la Fiscalía Mexiquense, las Comisiones de Búsqueda estatal y nacional, así como la Comisión Nacional Antisecuestro, se identificaron posibles geolocalizaciones en plazas comerciales de la región.

La menor fue localizada en el centro comercial Las Américas, donde recibió contención psicológica inmediata por parte del equipo especializado. En su declaración, relató que recibió una llamada en la que un hombre le informó que su madre había sido detenida y que, para verla de nuevo, debía seguir instrucciones específicas.

“Le ordenaron salir de su casa con dinero, comprar un teléfono celular en una tienda Oxxo y dirigirse a la plaza comercial, donde debía permanecer en el área de alimentos hasta ser contactada”, explicaron autoridades durante el informe del operativo.

Finalmente, la menor fue puesta bajo resguardo de la Unidad de Atención a Víctimas de la policía municipal y en un operativo de seguridad conjunto con fuerzas federales, fue trasladada a su domicilio para ser reintegrada a su familia. Las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables de este secuestro express.