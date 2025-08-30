Los gobiernos de Edomex y Naucalpan refuerzan estrategias de seguridad en feria ciudadana

Naucalpan refuerzan estrategias de seguridad

Con el objetivo de fortalecer la colaboración entre autoridades y la comunidad, los gobiernos del Estado de México y de Naucalpan llevaron a cabo la Feria de Prevención del Delito y de la Delincuencia en la Plaza Revolución.

El evento permitió a la población conocer de cerca las acciones que realizan las diferentes agrupaciones policiales para prevenir y atacar las causas que generan violencia e inseguridad.

El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, acompañado de mandos de diversas corporaciones, agradeció la colaboración y coordinación de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Sedena por mantener trabajos permanentes en Naucalpan. Destacó que estos esfuerzos forman parte de la Estrategia Operativa Oriente, enfocada en reducir los índices delictivos y de violencia en la región.

Montoya Márquez reconoció el respaldo de la gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, y de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. “De esta manera vamos construyendo en Naucalpan, juntas y juntos, de manera integral, la paz con los operativos y los trabajos coordinados”, afirmó el edil durante su intervención.

La estrategia principal, explicó, consiste en tejer lazos de proximidad con la ciudadanía para consolidar un binomio de seguridad con las fuerzas de vigilancia. Este enfoque busca generar confianza y participación activa de la comunidad en las tareas preventivas.

En presencia de servidores públicos municipales, el alcalde también reconoció el trabajo de la Fiscalía General de Justicia Estatal y la coordinación que se lleva a cabo diariamente en las Mesas de la Construcción de la Paz, espacios de diálogo interinstitucional.

Por su parte, Luis Alfonso Ojeda Castillo, coordinador de la Región Metropolitana, quien acudió en representación del titular de la Secretaría de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, destacó la participación social como un factor fundamental para la prevención del delito. Resaltó que esta visión forma parte de la estrategia de seguridad proyectada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que prioriza la proximidad con la ciudadanía y concibe la seguridad pública como una responsabilidad compartida.

En la feria participaron diversas agrupaciones, como la Banda de Música de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Guardia Nacional, la Comisión de Derechos Humanos, grupos tácticos, inteligencia, el Secretariado Ejecutivo, la Secretaría de la Mujer, Probosque y la Guardia Municipal, entre otras.

Uno de los momentos más destacados fue la exhibición del grupo K9 de la Guardia Nacional, donde los asistentes pudieron apreciar las habilidades de los binomios caninos en labores como el rastreo de sustancias prohibidas y su actuación en situaciones de riesgo.

Como parte de las actividades orientadas a la formación cívica desde temprana edad, se adaptó una pequeña pista para niñas y niños en la que se impartieron reglas de tránsito básicas, con el fin de promover una cultura de movilidad responsable y seguridad vial.