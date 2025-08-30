Más de 15 mil policías cuidarán a los estudiantes en el regreso a clases

Para resguardar la integridad de estudiantes, el próximo 1 de septiembre iniciará el Operativo “Regreso a Clases Seguro 2025”, con un despliegue de 15 mil efectivos de la Policía Bancaria e Industrial, Policía Auxiliar y de la Subsecretaría de Control de Tránsito, en las distintas zonas escolares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
En este operativo que iniciará a las 06:00 horas, los agentes estarán apoyados con mil 410 vehículos oficiales, 28 motocicletas, cinco grúas, nueve motoambulancias, siete ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, para realizar sobrevuelos de prevención y vigilancia.
“Los uniformados estarán pendientes de la seguridad de alumnas y alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, de escuelas públicas y privadas, además del personal docente y administrativo, al igual que de las familias de todas y todos los alumnos”, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.
Para este operativo “Regreso a Clases”, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito dispondrá también de 140 policías de la Dirección de Seguridad Escolar, con 19 unidades, que acompañarán al personal operativo en las escuelas, públicas y privadas, de los diferentes niveles de educación, con la finalidad de impartir pláticas de prevención de delitos y promover la cultura de paz.
El Secretario Vázquez Camacho señaló las acciones más importantes que se contemplan en este operativo:
- Realizarán tareas de vigilancia y seguridad en las vías de acceso e inmediaciones de las zonas y planteles escolares públicos y privados, con recorridos pie tierra y patrullajes
- Mantendrán la presencia policial a la hora de entrada y salida, en los turnos matutino y vespertino, para prevenir hechos que pongan en riesgo a las y los alumnos, docentes y autoridades educativas
- Se realizarán Senderos Seguros de las rutas de servicio público hacia los Planteles Escolares, y se mantendrá la vigilancia en los diferentes sistemas de transporte público
- Se implementarán dispositivos viales para el desplazamiento seguro de personas y vehículos, principalmente en las vías de acceso e inmediaciones de los planteles escolares, para evitar el congestionamiento vial, el estacionamiento en lugares no autorizados, y cualquier incidente de tránsito que ponga en riesgo a la comunidad estudiantil.
- En estrecha coordinación con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, la Dirección de Seguridad Escolar, integrada por policías especializados en la atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ámbito escolar, mantendrá presencia en planteles de educación básica, realizando acciones permanentes de vinculación con las autoridades educativas.
- El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas estará listo para atender a la población en caso de una emergencia médica prehospitalaria.
También, se instruyó a las y los Jefes de Cuadrante a que visiten todos los centros escolares de la Ciudad de México, para establecer un contacto directo y permanente con las autoridades escolares y el personal docente; y a los integrantes de la Dirección de Seguridad Escolar, a que mantengan presencia permanente en las escuelas, brindando las niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes, a sus padres de familia, y a sus maestros, herramientas para la prevención del delito.
“El objetivo es claro: salvaguardar la integridad física y patrimonial de estudiantes y personal docente, así como de toda la comunidad escolar en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, garantizando con ello un regreso a clases seguro para todas y todos”, enfatizó el jefe de la policía.