Más de 15 mil policías cuidarán a los estudiantes en el regreso a clases

Policía Agentes de seguridad destinados a resguardar le regreso a clases el 1 de septiembre. (Especial)

Para resguardar la integridad de estudiantes, el próximo 1 de septiembre iniciará el Operativo “Regreso a Clases Seguro 2025”, con un despliegue de 15 mil efectivos de la Policía Bancaria e Industrial, Policía Auxiliar y de la Subsecretaría de Control de Tránsito, en las distintas zonas escolares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

En este operativo que iniciará a las 06:00 horas, los agentes estarán apoyados con mil 410 vehículos oficiales, 28 motocicletas, cinco grúas, nueve motoambulancias, siete ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, para realizar sobrevuelos de prevención y vigilancia.

“Los uniformados estarán pendientes de la seguridad de alumnas y alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, de escuelas públicas y privadas, además del personal docente y administrativo, al igual que de las familias de todas y todos los alumnos”, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

Para este operativo “Regreso a Clases”, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito dispondrá también de 140 policías de la Dirección de Seguridad Escolar, con 19 unidades, que acompañarán al personal operativo en las escuelas, públicas y privadas, de los diferentes niveles de educación, con la finalidad de impartir pláticas de prevención de delitos y promover la cultura de paz.

El Secretario Vázquez Camacho señaló las acciones más importantes que se contemplan en este operativo:

Realizarán tareas de vigilancia y seguridad en las vías de acceso e inmediaciones de las zonas y planteles escolares públicos y privados, con recorridos pie tierra y patrullajes

Mantendrán la presencia policial a la hora de entrada y salida, en los turnos matutino y vespertino, para prevenir hechos que pongan en riesgo a las y los alumnos, docentes y autoridades educativas

Se realizarán Senderos Seguros de las rutas de servicio público hacia los Planteles Escolares, y se mantendrá la vigilancia en los diferentes sistemas de transporte público

Se implementarán dispositivos viales para el desplazamiento seguro de personas y vehículos, principalmente en las vías de acceso e inmediaciones de los planteles escolares, para evitar el congestionamiento vial, el estacionamiento en lugares no autorizados, y cualquier incidente de tránsito que ponga en riesgo a la comunidad estudiantil.

En estrecha coordinación con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, la Dirección de Seguridad Escolar, integrada por policías especializados en la atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ámbito escolar, mantendrá presencia en planteles de educación básica, realizando acciones permanentes de vinculación con las autoridades educativas.

El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas estará listo para atender a la población en caso de una emergencia médica prehospitalaria.

También, se instruyó a las y los Jefes de Cuadrante a que visiten todos los centros escolares de la Ciudad de México, para establecer un contacto directo y permanente con las autoridades escolares y el personal docente; y a los integrantes de la Dirección de Seguridad Escolar, a que mantengan presencia permanente en las escuelas, brindando las niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes, a sus padres de familia, y a sus maestros, herramientas para la prevención del delito.

“El objetivo es claro: salvaguardar la integridad física y patrimonial de estudiantes y personal docente, así como de toda la comunidad escolar en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, garantizando con ello un regreso a clases seguro para todas y todos”, enfatizó el jefe de la policía.