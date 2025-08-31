“Caminito de la Escuela”: plan de protección para estudiantes de Benito Juárez

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, se refuerza la seguridad en escuelas públicas, privadas y CENDI de la demarcación

Con motivo del inicio del ciclo escolar 2025-2026, la alcaldía Benito Juárez puso en marcha el operativo “Caminito de la Escuela”, a cargo de Blindar BJ360°, para garantizar un regreso a clases seguro y ordenado para alumnos, madres y padres de familia, así como docentes y comunidad educativa.

En la demarcación se concentran más de 175 planteles públicos y 196 escuelas particulares de nivel básico, además de siete Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) que atienden a 480 niñas y niños en etapa preescolar. Ante esta gran movilidad, las autoridades locales señalaron que la estrategia busca reforzar la seguridad y la prevención en torno a los planteles.

El alcalde Luis Mendoza detalló que el operativo se diseñó para que los estudiantes puedan desarrollarse en un entorno protegido y continuar sus actividades académicas sin contratiempos.

“En Benito Juárez queremos garantizar un regreso a clases seguro para todos. Nuestros elementos de Blindar BJ360° estarán en las escuelas para supervisar que todo esté en orden, queremos que los padres y madres de familia tengan la certeza de que sus hijos van a estar bien, vamos a estar muy al pendiente implementando estrategias de seguridad y prevención del delito, para que nuestros niños y adolescentes se sientan protegidos y puedan desarrollarse plenamente para seguir con sus estudios”, expresó.

Entre los objetivos del dispositivo se encuentran inhibir el robo a transeúntes y a vehículos, prevenir casos de acoso escolar, disuadir la presencia de personas sospechosas y reforzar el vínculo entre autoridades y comunidad educativa. También contempla apoyo en cruces peatonales para garantizar traslados seguros, así como acciones para disminuir el congestionamiento vial.

Los oficiales de proximidad que participan en “Caminito de la Escuela” funcionarán como enlace directo entre ciudadanía y autoridades, reforzando con ello la seguridad general en los entornos escolares.

Con estas medidas, la alcaldía Benito Juárez aseguró que se brindan condiciones para que el regreso a clases transcurra de manera ordenada, segura y confiable, y que las escuelas de la demarcación continúen siendo espacios de convivencia y formación, donde miles de estudiantes puedan desarrollarse rumbo a un futuro profesional exitoso.