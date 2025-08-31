CDMX celebra el XLII Maratón con récord de participación internacional

Ciudad de México celebra el XLII Maratón con récord de participación internacional

El XLII Maratón de la Ciudad de México realizado en el marco de la conmemoración de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, reunió a 30 mil corredores.

“Bienvenidas y bienvenidos a este glorioso Zócalo capitalino. Hoy el Maratón tomó la Ciudad de México y cada kilómetro cuenta con historia”, expresó la jefa de Gobierno de ls Ciudsd de México ante los participantes al encabezar el arranque de la carrera.

La mandataria expresó que esta edición del Maratón y del Medio Maratón es un homenaje a la historia profunda de la capital, y resaltó que los corredores representan la fuerza y el espíritu colectivo de la ciudad.

Además, felicitó a los atletas locales y a los mil 300 corredores extranjeros que participaron, duplicando por primera vez la cifra de participación internacional.

“Cada corredora y corredor son motivo de orgullo para esta ciudad, que late con el deporte y reconoce el esfuerzo, la disciplina y la pasión de quienes participan”, agregó.

Resultados

En la categoría elite femenil, Bekelech Gudeta Borecha se llevó el primer lugar con un tiempo de 2:28:34, seguida de Thalia Lizaida Magariño Valdivia (2:32:27) y Ruth Danies Albert Jebet (2:32:46). En la rama varonil, el ganador fue Tadu Abate Deme con 2:11:16, acompañado por Benard Kipkorir (2:11:26) y Edwin Kiprop Kiptoo (2:13:06).

El Maratón también reconoció a los mejores atletas en silla de ruedas. Brenda Osnaya Álvarez fue la ganadora femenil con 1:59:52, seguida por Jenny Aidé Hernández Mendieta (2:06:19) y Leticia Sánchez Morales (2:16:43). En la categoría varonil, José Alan Frías Moreno se adjudicó el primer lugar con 1:38:51, seguido por Marco Antonio Caballero Padi (1:41:15) y Gonzalo Valdovinos González (1:41:54).