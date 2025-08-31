Cuajimalpa destina 33 mdp a la entrega de 5 mil 500 “Tarjetas Madre”

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, encabezó la entrega de cinco mil 500 “Tarjetas Madre” a mujeres de la demarcación, como parte de un programa de apoyo económico que contará con una inversión total de 33 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2025.

El esquema está dirigido a madres trabajadoras, jefas de familia, amas de casa y cuidadoras de hasta 59 años, que tengan a su cargo hijos menores de 18 años. Cada beneficiaria recibirá seis mil pesos anuales en tres ministraciones de dos mil pesos.

“Me llena de alegría entregar cinco mil 500 tarjetas a mujeres comprometidas con su familia y su crecimiento familiar, que a diario se esfuerzan por ser mejores en lo personal y para sus familias. Y no solo eso, hoy realizamos las dos primeras dispersiones para que este apoyo llegue de inmediato a sus manos sin intermediarios”, afirmó Orvañanos durante la ceremonia.

El alcalde destacó que este programa busca reconocer la labor cotidiana de las mujeres de Cuajimalpa y calificó la entrega como una acción concreta en favor de su bienestar. Además, llamó al resto de las alcaldías, así como al gobierno capitalino y federal, a colocar a las mujeres como prioridad en las políticas públicas.

“Este programa no es solo una tarjeta, sino una herramienta de libertad, una muestra de nuestra confianza en su capacidad. Sabemos que cuando una mujer avanza, toda su familia y toda su comunidad avanzan con ella. Es una inversión directa en su bienestar y en el futuro de Cuajimalpa”, expresó.

Durante el acto, Orvañanos adelantó la creación del programa “Salud para tu Familia”, que llevará servicios médicos gratuitos y estudios preventivos a todas las colonias de la demarcación, con el objetivo de brindar certeza en la atención a la salud.