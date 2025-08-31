¡Golpe al contrabando! Hallan 10 toneladas de autopartes robadas en GAM

Decomiso Decomiso de 10 toneladas de autopartes en la alcaldía Gustavo A. Madero. (SSC)

Autoridades de seguridad federales y locales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble localizado en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde aseguraron alrededor de 10 toneladas de autopartes.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, detalló que el

despliegue policial se realizó tras diversas denuncias ciudadanas que reportaban la venta de autopartes robadas en la zona.

Tras la investigación policial, se identificó que las autopartes eran resguardadas en una propiedad localizada en la avenida Gran Canal del Desagüe.

Al intervenir el inmueble, los agentes aseguraron alrededor de 10 toneladas autopartes de diferentes vehículos, como lo son puertas de diferentes marcas de carros, faros, cofres, calaveras, parrillas, facias, así como las distintas partes de un automóvil, las cuales coincidían con las características de un vehículo con reporte de robo activo, el pasado 27 de agosto, en la colonia Altavilla, municipio de Ecatepec, Estado de México.

Cateo Decomiso de autopartes robadas en GAM. (SSC)

El predio fue sellado y se encuentra bajo resguardo policial mientras se continúa con las diligencias, en tanto lo asegurado quedó a disposición de las autoridades ministeriales.

Últimos decomisos se cuentan por toneladas

La estrategia contra el robo de autopartes, llamada “Operación Fortaleza” ha dado fuertes golpes a la delincuencia organizada en pocos meses, en zonas populares por la comercialización de estos artículos, donde las bodegas para resguardar piezas de vehículos proliferan en las calles.

Estos cateos no son débiles, lo asegurado se cuenta por toneladas, que en el acumulado de siete meses, se han decomisado más de tres mil toneladas de autopartes.

En el último de estos despliegues, el siete de agosto en dos accesorias en la alcaldía Iztapalapa, se aseguraron 16 toneladas de autopartes, documentación; el despliegue operativo dejó un saldo de un hombre detenido.

En el primer cateo del despliegue operativo fue detenido un hombre de 33 años y se aseguró un arma de fuego de fabricación artesanal, una caja metálica plateada con una lente transparente en mal estado de conservación que en su interior contenía 19 cartuchos útiles; dos placas de circulación, una del estado de Morelos y otra del Estado de México; una tarjeta de circulación expedida en el Estado de México, un faro automotriz y un aproximado de 15 toneladas de autopartes de diferentes vehículos.

En la segunda inspección se aseguraron una placa de circulación del Estado de Morelos; dos tarjetas de circulación del Estado de México y Morelos, y un aproximado de una tonelada de autopartes.

También, el 18 de julio, autoridades ejecutaron un cateo en la colonia Ex-Hipódromo de Peralvillo, donde aseguraron alrededor de mil toneladas de autopartes y piezas de automóviles de diferentes marcas y modelos.

Los policías aseguraron faros, calaveras, puertas de cajuela de distintos modelos de vehículos; y al interior del local quedaron casi mil toneladas de autopartes, como puertas de distintas marcas, faros, motores, ventiladores, volantes, ejes y radiadores.

Así, el siete de junio, ejecutaron cinco órdenes de cateo simultáneas en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, en establecimientos identificados como lotes de vehículos, talleres mecánicos, “deshuesaderos” y refaccionarias, donde aseguraron más de 200 toneladas de autopartes y detuvieron a dos hombres.

Meses antes, el seis de marzo, durante una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, se aseguraron aproximadamente 20 toneladas de autopartes posiblemente robadas y tres juegos de placas de vehículos con reporte de robo activo.

Durante los primeros siete meses del 2024, se han asegurado tres mil 15 toneladas de autopartes y se han detenido a 284 personas que han participado en este crimen.

Una de las detenciones más importantes fue la de Rogelio Manuel “N”, alias “Señor Invasor” y su hijo con 12 toneladas de piezas automotrices en la alcaldía Iztacalco. Los sujetos son líderes de un grupo criminal dedicado al robo y distribución de autopartes.

En la persecución a este delito, en la alcaldía Benito Juárez se tuvo 88 remisiones y se detuvieron a 100 personas; le siguieron las alcaldías Cuauhtémoc con 64 remisiones y 73 individuos detenidos; Gustavo A. Madero con 20 remisiones y 23 detenciones, en tanto en las alcaldías Iztapalapa se realizaron 16 remisiones y 21 personas detenidas; Venustiano Carranza 14 remisiones y 16 personas detenidas; Azcapotzalco tuvo ocho remisiones con igual número de detenidos.

Mientras que en las alcaldías Coyoacán hubo 11 detenidos, en Tlalpan ocho, Iztacalco y Miguel Hidalgo con cuatro detenidos; Álvaro Obregón con seis detenidos, en Magdalena Contreras tres detenidos, en Xochimilco cuatro personas fueron presentadas ante la autoridad, en tanto Cuajimalpa dos personas detenidas y Tláhuac con una.