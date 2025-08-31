Metro de la CDMX asegura estar preparado para un regreso a clases seguro

La red del Metro enviará trenes vacíos a estaciones de alta afluencia y llama a los pasajeros a respetar indicaciones de seguridad

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, programado para el lunes primero de septiembre, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aseguró estar preparado para recibir a estudiantes y usuarios.

En este contexto, el Metro hizo un llamado a la colaboración de los usuarios para evitar retrasos en la operación y garantizar un servicio fluido.

Entre las recomendaciones que se emiten se encuentran permitir la apertura y cierre de puertas de los trenes, así como el descenso ordenado de los vagones. Además, se advierte que las palancas de emergencia deben activarse únicamente en casos estrictamente necesarios.

Los usuarios deben respetar la línea amarilla de los andenes y evitar descender a las vías en caso de que algún objeto caiga, así como cumplir con la reserva de asientos y áreas destinadas a mujeres y niños menores de 12 años, tanto en vagones como en andenes.

Para atender la alta afluencia de pasajeros que se espera en estaciones de transbordo, desde los puestos centrales de control se realizará el envío de trenes vacíos hacia estos puntos, medida que se mantendrá durante el primer día de clases.

El área de seguridad institucional del Metro coordina acciones con la Policía Bancaria e Industrial y la Policía Auxiliar, cuyos efectivos estarán presentes en los andenes para apoyar a los usuarios ante cualquier incidente.

Asimismo, 5 mil 800 oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabajarán en conjunto con los vigilantes del Metro a lo largo de todo el horario de servicio, asegurando el resguardo de instalaciones y la protección del público usuario.