Arranca septiembre con programa para tramitar testamentos a bajo costo en CDMX

Septiembre, Mes del Testamento CDMX Dejar un testamento claro y bien estructurado es una forma de transmitir valores como previsión, responsabilidad y amor hacia quienes más importan. (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana puso en marcha este primero de septiembre el programa “Septiembre, Mes del Testamento”, coordinado por la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT).

El secretario Alejandro Encinas encabezó el inicio de la campaña que durará todo el mes y que busca dar certeza jurídica a la ciudadanía sobre su patrimonio. El beneficio está disponible para personas desde los 16 años que deseen proteger su herencia y planificar el futuro de sus familias.

Durante septiembre se ofrecerán precios especiales, sobre todo para adultos mayores de 65 años, quienes podrán acceder a un descuento de hasta 66 por ciento en el trámite de testamentos universales, pagando únicamente 707.13 pesos.

Como parte de la estrategia, se contará con el Testamóvil, una unidad vehicular que recorrerá colonias de la ciudad para facilitar la elaboración del documento, además de ofrecer orientación y asesoría gratuita a quienes lo soliciten.

“Tener un testamento en regla no sólo asegura el bienestar de la familia, sino que simplifica los procesos de herencia y evita la incertidumbre y los conflictos sucesorios”, destacó la DGRT.

Los trámites podrán realizarse en las oficinas centrales de la DGRT, ubicadas en calle Azafrán número 18, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, así como en módulos instalados en las 16 alcaldías de la capital, donde notarios públicos ofrecerán precios accesibles.

El programa estará vigente hasta el 30 de septiembre y se atenderá a la ciudadanía de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas, y los viernes de 9:00 a 15:00 horas.