Cravioto entrega primer informe de Brugada; ella acudirá el 12 de octubre a rendir cuentas

GCDMX entrega primer informe de Brugada

El segundo año de la III Legislatura en el Congreso local dio inicio con la entrega del primer informe de la mandataria capitalina Clara Brugada, fue el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, el encargado de entregarlo; durante el acto, destacó que es un documento da cuenta del estado que guarda la administración pública de la capital.

En su mensaje, Cravioto aseguró que la entrega de dicho informe (periodo 2024-2025) también representa una convicción de transparencia y rendición de cuentas de la presente administración.

Además, adelantó que la mandataria capitalina acudirá el próximo 12 de octubre al Congreso local a rendir su primer informe de Gobierno y posteriormente acudirá el gabinete.

Al recibir el informe, Jesús Sesma, presidente de la mesa directiva, destacó que este acto refleja el compromiso con la transparencia y la responsabilidad, sobre todo, con la cercanía y el respeto hacia todas y todos los capitalinos.

“El Informe que hoy se presenta, nos permitirá conocer, de manera detallada, los avances alcanzados por la presente administración durante su primer año de gestión, en áreas fundamentales como la salud, la seguridad, la movilidad, la atención ciudadana y el desarrollo social, solo por mencionar algunas”.

Destacó que más allá de los logros, permite reconocer los retos que se deben enfrentar en la capital, con la colaboración de todas y todos los habitantes.

“La rendición de cuentas fortalece la democracia, porque transforma la información en participación y la acción en responsabilidad compartida”.

Sesma reiteró su compromiso para seguir trabajando con diálogo, respeto entre poderes y con corresponsabilidad, persiguiendo que las políticas públicas reflejen las prioridades reales de las y los habitantes de la Ciudad de México.

Además precisó que actuará siempre con transparencia, institucionalidad y visión humana, impulsando acuerdos y decisiones que fortalezcan a la Ciudad de México como un espacio de oportunidades, seguridad y bienestar para todas y todos; añadió que será “un lugar donde cada ciudadano se sienta escuchado y tomado en cuenta”.