IECM convoca a comunidades indígenas a asambleas rumbo al proceso electoral 2026-2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) anunció el inicio de las asambleas comunitarias informativas en las 16 alcaldías de la capital, que se llevarán a cabo durante septiembre como parte de la “Fase Informativa” de la Consulta Indígena 2025.

El objetivo de estas asambleas es dar voz a instancias representativas, autoridades tradicionales y personas de pueblos, barrios y comunidades indígenas en la definición de las acciones afirmativas que deberán considerarse en la postulación de candidaturas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Durante los encuentros, la autoridad electoral difundirá información sobre el papel de las acciones afirmativas, su evolución en los procesos 2017-2018, 2020-2021 y 2023-2024, los criterios de autoadscripción y los resultados alcanzados en la postulación y elección de candidaturas bajo este esquema.

Además, se presentarán las reglas actuales del IECM en materia de acciones afirmativas para la postulación de candidaturas, las cuales serán objeto de consulta en una posterior Asamblea Comunitaria Consultiva. En esa etapa, las representaciones y la población indígena podrán deliberar conforme a sus sistemas normativos internos, además de emitir observaciones, propuestas y sugerencias.

El Instituto recordó que las acciones afirmativas son medidas temporales de corrección y compensación que buscan garantizar la igualdad sustantiva y reducir la discriminación hacia grupos históricamente excluidos, reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México como Grupos de Atención Prioritaria.

En el caso de pueblos, barrios y comunidades indígenas, estas medidas buscan subsanar las desigualdades y barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno de sus derechos y el acceso a recursos en distintas esferas de la vida.

Las asambleas informativas se llevarán a cabo a lo largo del mes de septiembre y forman parte de un proceso en el que se busca fortalecer la participación política de las comunidades indígenas en la capital.