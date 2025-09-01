Más de 45 mil personas beneficiadas por operativo de regreso a clases en BJ

El regreso a clases en la demarcación de Benito Juárez se llevó a cabo en un ambiente de orden y seguridad gracias al operativo “Caminito de la Escuela”, con el cual se garantizó que la apertura del ciclo escolar 2025-2026 transcurriera sin incidentes, afirmó la alcaldía.

De acuerdo con las autoridades, la estrategia permitió que más de 45 mil personas, entre alumnas, alumnos, docentes, madres y padres de familia, así como personal de apoyo, retomaran las actividades académicas en un entorno vigilado.

Desde temprana hora, elementos del programa Blindar BJ360°, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el área de Tránsito, se desplegaron en distintos planteles de la demarcación para prevenir incidentes viales y disuadir conductas delictivas.

El operativo se extendió a las colonias Nativitas, Portales, Del Valle, Narvarte y Nápoles, donde fueron atendidos 75 planteles públicos y 196 privados de nivel básico, además de siete Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), cinco planteles de educación media superior públicos y 62 privados.

La alcaldía destacó que estas acciones, además de garantizar la seguridad durante el regreso a clases, también sentaron un precedente para mantener el operativo en los próximos ciclos escolares.