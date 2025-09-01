MH supera meta de bacheo y tapa 1,900 baches en tres semanas

Miguel Hidalgo supera meta de bacheo y tapa 1,900 baches en tres semanas

Con las últimas acciones realizadas durante el pasado fin de semana, la alcaldía de Miguel Hidalgo logró cumplir y superar la meta de tapar 1,700 baches programados en calles secundarias de la demarcación, informó el alcalde Mauricio Tabe.

Durante una jornada nocturna el domingo 31 de agosto, las cuadrillas del programa #AntibachesMH completaron la tarea, alcanzando un total de 1,900 baches reparados. El alcalde destacó que este resultado refleja el compromiso de su equipo por atender una demanda sentida de la ciudadanía.

“Como nos comprometimos, hasta el último día de agosto todo el equipo iba a estar bacheando para acabar con esta crisis de baches que tenemos en la alcaldía y que hay en toda la ciudad, y la verdad superamos todas las expectativas”, afirmó Tabe.

El alcalde precisó que el programa ha permitido que muchas calles de la demarcación se vuelvan más transitables, aunque reconoció que la problemática persiste en las vialidades primarias. Por ello, llamó al Gobierno de la Ciudad a acelerar los trabajos en avenidas como Río San Joaquín, Ingenieros Militares, Tacuba, Legaria, Periférico y Ejército Nacional, donde siguen llegando reportes de baches.

También hizo un llamado a los vecinos para continuar reportando los baches en calles secundarias para que su equipo los atienda, mientras que los de vías primarias serán canalizados a la Secretaría de Obras del gobierno capitalino.

El alcalde reconoció la labor de la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos, encabezada por David Rodríguez, por coordinar a funcionarios y servidores públicos voluntarios que hicieron posible alcanzar esta meta.

“Vamos por una alcaldía cero baches y queremos poner el ejemplo en la Ciudad de que sumando esfuerzos de todas las áreas se pueden resolver los problemas”, puntualizó.