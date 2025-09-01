Recomiendan limitar información de menores en redes sociales en regreso a clases

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó que uno de los riesgos más relevantes es la privacidad en línea para niños y adolescentes cuando comparten información personal en internet, en particular, las publicaciones de fotos de menores en su primer día de clases, a menudo realizadas por familiares en redes sociales o historias, conocidas como “sharenting”, las cuales pueden poner en riesgo la seguridad de los infantes.
Para el Ciclo Escolar 2025-2026, la Policía Cibernética reforzará las acciones de monitoreo y patrullaje de manera permanente en el sistema público de internet, las 24 horas del día, con la finalidad de garantizar la seguridad de las niñas, niños y adolescentes usuarios de la red.
La institución subrayó que con el aumento de las actividades virtuales relacionadas con el aprendizaje y la socialización, es fundamental que los adultos, especialmente los padres y tutores, se involucren en la supervisión y seguimiento de las actividades en línea de los menores durante todo el ciclo escolar.
En ese sentido, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó las siguientes acciones a padres, tutores, niños y adolescentes:
- Establecer horarios y límites de uso: Define periodos específicos para utilizar los dispositivos electrónicos, así como las redes sociales; promueve un equilibrio saludable entre las actividades en línea y offline
- Educación sobre seguridad en línea: Enseña a los niños y adolescentes la importancia de no compartir información personal en internet y ayúdales a identificar contenido inapropiado
- Monitoreo y comunicación abierta: Supervisa las plataformas y aplicaciones que utilizan y mantén un diálogo constante con los menores para abordar cualquier preocupación o situación irregular que encuentren en línea.
- Uso de herramientas de control parental: Implementa tecnologías de control parental para filtrar contenido inapropiado, limita el tiempo frente a la pantalla y protege la privacidad de los niños en el entorno digital
- Fomentar la denuncia: Genera confianza en los menores, para que, si encuentran contenido inapropiado o enfrenten situaciones incómodas en línea, tengan la seguridad de buscar ayuda de sus padres, tutores o maestros
- Conciencia sobre privacidad: Refuerza la importancia de manejar con responsabilidad la información personal que se comparte en redes sociales y otras plataformas en línea
- Promover el respeto en línea: Enseña a los niños y adolescentes a comunicarse de manera respetuosa y ética en el ciberespacio, no permitas que participen en actos de ciberacoso y hazlos entender las consecuencias legales y emocionales de sus acciones
- Revisar las políticas de privacidad: Asegúrate de comprender las políticas de privacidad de las plataformas que los menores utilizan y cómo se gestionan sus datos personales en línea