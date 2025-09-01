Recomiendan limitar información de menores en redes sociales en regreso a clases

Mochilas para el regreso a clases

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó que uno de los riesgos más relevantes es la privacidad en línea para niños y adolescentes cuando comparten información personal en internet, en particular, las publicaciones de fotos de menores en su primer día de clases, a menudo realizadas por familiares en redes sociales o historias, conocidas como “sharenting”, las cuales pueden poner en riesgo la seguridad de los infantes.

Para el Ciclo Escolar 2025-2026, la Policía Cibernética reforzará las acciones de monitoreo y patrullaje de manera permanente en el sistema público de internet, las 24 horas del día, con la finalidad de garantizar la seguridad de las niñas, niños y adolescentes usuarios de la red.

La institución subrayó que con el aumento de las actividades virtuales relacionadas con el aprendizaje y la socialización, es fundamental que los adultos, especialmente los padres y tutores, se involucren en la supervisión y seguimiento de las actividades en línea de los menores durante todo el ciclo escolar.

En ese sentido, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomendó las siguientes acciones a padres, tutores, niños y adolescentes: