Texcoco celebra 150 años de vida municipal

Presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez celebrando los 150 años de vida municipal con una gran fiesta

Texcoco celebró sus 150 años de vida municipal con una gran fiesta en la que participaron autoridades estatales, federales y familias texcocanas. Entre bailes, música, gastronomía y artesanía, se recordó la historia de este municipio considerado uno de los más importantes por sus raíces milenarias.

El evento fue encabezado por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, quien agradeció la presencia de representantes del Gobierno del Estado de México y del Congreso de la Unión. Afirmó que Texcoco sigue avanzando en obras de embellecimiento y servicios para las comunidades, con la meta de que el municipio sea reconocido como “Pueblo con Encanto” y “Pueblo Mágico”.

Durante la ceremonia, la cronista municipal Martha Ortega Cantabrana compartió una reseña de la fundación de Texcoco, recordando que fue capital del Estado de México antes de ser reconocido oficialmente como municipio en 1875.

En representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el secretario de Educación, Miguel Ángel Hernández Espejel, anunció una inversión de más de 30 millones de pesos en obras y 25 millones en apoyo educativo para Texcoco durante este año.

Por su parte, la oficial mayor del Gobierno estatal, Trinidad Franco Arpero, entregó un vehículo adaptado para el traslado de personas con discapacidad y resaltó la importancia histórica y cultural de este municipio.

El secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza Lara, adelantó la construcción de un teatro al aire libre en la Alameda municipal, que permitirá más espacios culturales para la comunidad.

En su discurso, el alcalde Nazario Gutiérrez destacó que ya se han rehabilitado más de 500 fachadas en el centro histórico y en barrios tradicionales como La Conchita, San Pedro y Santa Úrsula, además de la pavimentación de calles, modernización de pozos, recuperación de parques y apoyos al campo. También anunció nuevas obras como un bachillerato para 200 alumnos, un hospital de especialidades del ISSSTE y un centro de atención familiar del IMSS Bienestar, agradeciendo el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Hoy les propongo un pacto: que dentro de 150 años se diga que honramos nuestras raíces y las convertimos en un futuro de esperanza”, expresó Gutiérrez al cerrar su discurso con un ¡Que viva Texcoco! y ¡Que viva México!.

La jornada concluyó con la presentación de la banda sinfónica, danzas tradicionales, stands de artesanía y un baile popular que dio cierre a la conmemoración.