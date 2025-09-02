Activan Alerta Roja por lluvias intensas y granizo en cuatro alcaldías de la CDMX

Lluvias CDMX Lluvias CDMX (Cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja la noche de este martes debido a la persistencia de lluvias fuertes acompañadas de caída de granizo en Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, donde se esperan acumulaciones de entre 50 y 70 milímetros de agua.

El pronóstico contempla precipitaciones entre las 18:20 horas de este martes y las 04:00 horas del miércoles 3 de septiembre, lo que podría provocar encharcamientos, caída de ramas y riesgos en estructuras.

La dependencia también actualizó la Alerta Naranja en Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, con lluvias estimadas de 30 a 49 milímetros, mientras que en Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco se mantiene la Alerta Amarilla, con precipitaciones de 15 a 29 milímetros.

Ante este panorama, la SGIRPC exhortó a la población a portar paraguas o impermeables, barrer y mantener libres las coladeras, retirar objetos que puedan caer en exteriores, evitar transitar por calles anegadas y conducir con precaución. También pidió no acercarse a muros, árboles, postes, cables de luz ni espectaculares en riesgo de colapso.