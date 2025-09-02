Gobierno de Ecatepec fortalece seguridad para el regreso a clases

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, dio inicio al operativo de Regreso a Clases con el apoyo de fuerzas federales y estatales

Este lunes, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, dio inicio al operativo de Regreso a Clases con el apoyo de fuerzas federales y estatales que están integradas al Mando Unificado Oriente.

Para dar a conocer el funcionamiento del operativo, la alcaldesa formó parte de la supervisión del filtro con que funcionan las revisiones a unidades de transporte público, con la participación de Marina, Sedena, Guardia Nacional, policía estatal y municipal, además de la colaboración de Policía de Género, Grupo de Operaciones Especiales y Unidad Canina.

“Inicia el operativo Escuela Segura porque es importante que los padres de familia vayan a dejar a sus hijos con tranquilidad y paz. Estamos cubriendo las más de 950 escuelas del municipio con más de mil 100 elementos estaremos pendientes de sus traslados”, expresó Cisneros Coss.

Asimismo, la presidenta municipal destacó que, a partir de las acciones que se están realizando durante su gestión en materia de seguridad, se busca que las alumnas y los alumnos se sientan acompañados en sus recorridos hacia la escuela con esta serie de operativos.