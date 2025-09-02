PAN CDMX realizará evaluación estricta del informe de la administración de Brugada

Presidenta del PAN en la capital, Luisa Gutiérrez

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México advirtió que realizará un análisis minucioso del primer informe de Gobierno de Clara Brugada, con la disposición de reconocer avances, pero también de señalar lo que consideran deficiencias en distintos ámbitos de la administración capitalina.

La presidenta del PAN en la capital, Luisa Gutiérrez, sostuvo que el balance debe ser objetivo y que la oposición no escatimará en reconocer logros, aunque subrayó que persisten problemas graves.

“Los programas sociales es lo único que ha hecho bien el Gobierno de la Ciudad de México, hacemos votos porque en este segundo año se atiendan y resuelvan los problemas de fondo”, expresó.

De acuerdo con la dirigente panista, los rubros más desatendidos son la salud, el Metro, el abasto de agua y la seguridad. También advirtió sobre el riesgo de que funcionarios de Morena utilicen los programas sociales con fines políticos.

“En el PAN no avalamos prácticas desleales y el lucro de la política social. Haremos una revisión muy estricta de la ejecución del gasto en programas sociales y valoraremos el ritmo de la desigualdad que nos ha sometido por años la izquierda populista”, afirmó.

Añadió que el último año ha sido especialmente difícil para los capitalinos debido a la violencia, fenómenos climatológicos y lo que calificó como una “sumisión a la Federación”.

En el mismo sentido, el diputado migrante del PAN, Raúl Torres Guerrero, criticó la política exterior del Gobierno federal y señaló que México se ha rezagado frente a otros países de América Latina.

“Hoy debemos sumar el talento que representa el legislativo, los gobiernos estatales, las voces de la academia, empresarios y las clases medias. Debemos poner a México en el mundo si es que queremos ser un referente de inversión extranjera”, dijo.

El PAN capitalino aseguró que continuará contrastando ideas y propuestas con el objetivo de que la ciudadanía se beneficie con mejores políticas públicas.