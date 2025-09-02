Personal de Sapase actúa tras encharcamiento en Avenida Central, en Ecatepec

Personal de Sapase laboró por varias horas para liberar la vialidad anegada tras las fuertes lluvias a la altura del Río de los Remedios

Inundaciones — Luego de que la fuerte lluvia registrada durante la madrugada de este martes y que generara un significativo encharcamiento en esa vialidad principal, fue requerida la intervención del personal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase), quiénes realizaron labores de desazolve y retiro de agua pluvial en la avenida Carlos Hank González, conocida como Central, a la altura del Río de los Remedios.

El aguacero, que afectó la zona limítrofe entre los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl, provocó la acumulación de agua que formó un espejo de aproximadamente 100 metros lineales. La capa de agua, con una altura que no superó los 20 centímetros, complicó la circulación de los vehículos que transitaban por el lugar en las primeras horas del día.

Ante esta situación, cuadrillas de Sapase se movilizaron de inmediato hacia el punto afectado. Los trabajos se llevaron a cabo con el apoyo de un camión vactor, unidad especializada en succionar y extraer tanto el líquido acumulado como los sedimentos que suelen obstruir el sistema de drenaje.

El gobierno municipal de Ecatepec, encabezado por la presidenta Azucena Cisneros Coss, emitió un exhorto a la ciudadanía a raíz del incidente. A través de un comunicado, se hizo un llamado a los vecinos para “no tirar basura en la vía pública”, señalando que esta práctica es la causa principal de que las coladeras se tapen y se generen inundaciones y encharcamientos durante la temporada de lluvias.

Las autoridades destacaron que la basura arrojada en las calles termina en las alcantarillas, reduciendo su capacidad de conducción del agua y provocando que se rebase fácilmente. Este tipo de acciones preventivas por parte de la comunidad son esenciales para minimizar el riesgo de futuros eventos similares.

Finalmente, se informó que los trabajos de limpieza y desazolve concluyeron de manera exitosa, permitiendo la normalización total del tránsito en la avenida Central. El organismo Sapase mantendrá sus recorridos de vigilancia para atender de manera pronta cualquier otra incidencia relacionada con las precipitaciones.

