Rescatan a 63 pasajeros de microbús varado en Churubusco durante tormenta

La intensa lluvia registrada la madrugada de este martes provocó que un microbús quedara atrapado bajo el puente de Canal de Río Churubusco y Talleres Gráficos, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxiliaron a 63 pasajeros, entre ellos 33 mujeres y 30 hombres. La unidad fue remolcada tras el operativo.

El incidente ocurrió en el marco de una fuerte tormenta que afectó a las 16 alcaldías de la capital. De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, se activó el Plan Tlaloque para atender las emergencias derivadas de la precipitación.

En total, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) atendieron 63 encharcamientos, la caída de 10 árboles y diversas vialidades anegadas.

La SEGIAGUA reportó que el volumen de agua acumulada superó los 5.2 millones de metros cúbicos, con mayores niveles en Ejército de Oriente, en Iztapalapa, con 24.5 mm; Tizoc, en Miguel Hidalgo, con 19.75 mm; y Churubusco Lago, en Venustiano Carranza, con 19 mm.

El operativo Tlaloque mantiene desplegados a 245 técnicos e ingenieros, así como 114 vehículos especializados, incluidos equipos Hércules, bombas de emergencia, pipas y grúas para atender de forma inmediata las afectaciones.

La SGIRPC había emitido alertas hidrometeorológicas sobre lluvias fuertes en alcaldías como Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, además de precipitaciones aisladas en el resto de las demarcaciones.