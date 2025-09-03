Lluvias provocan cierre parcial de la L-A del Metro

Lluvias provocan cierre parcial de la Línea A del Metro; suspenden servicio de Guelatao a La Paz

La intensa precipitación registrada este miércoles en el oriente de la capital ocasionó inundaciones en instalaciones de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC), lo que obligó a suspender el servicio en el tramo que va de Guelatao a La Paz.

El Metro informó que únicamente se mantiene en operación el trayecto de Pantitlán a Guelatao, mientras brigadas de trabajadores realizan labores de desagüe y revisión de vías afectadas para restablecer la circulación lo antes posible.

La suspensión ha generado complicaciones para miles de usuarios que diariamente se trasladan entre el Estado de México y la Ciudad de México.

Desde las primeras horas de la tarde, la afluencia de pasajeros en la terminal Pantitlán se incrementó debido a que muchos optaron por transporte alterno, principalmente microbuses y taxis, lo que a su vez ocasionó saturación en vialidades de la zona.

El STC señaló que la interrupción del servicio se debe a la acumulación de agua en vías y zonas de maniobra, una situación que pone en riesgo la operación segura de los trenes. Aunque no se ha precisado una hora para la reanudación completa del servicio, la institución aseguró que las cuadrillas continuarán trabajando hasta normalizar la circulación.

Este no es el primer cierre parcial que enfrenta la Línea A en el año. El pasado 25 de julio, el Metro interrumpió temporalmente la operación entre Canal de San Juan y Santa Marta para realizar maniobras de retiro de vehículos auxiliares, lo que también obligó a los usuarios a emplear rutas alternas.

En esta ocasión, el cierre afecta directamente a los habitantes de municipios como Los Reyes La Paz, Chicoloapan e Ixtapaluca, quienes dependen de esta línea para llegar a la zona centro de la capital.

Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar previsiones de tiempo y mantenerse informados a través de los canales oficiales del STC, donde se estarán actualizando los avances en los trabajos.