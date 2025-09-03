Oficiales de la SSC destacan en el “LXXXIV Congreso Nacional de Tiro Policial 2025” en Aguascalientes

Con disciplina, compromiso y preparación constante, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México obtuvieron destacados resultados durante el LXXXIV Congreso Nacional de Tiro Policial 2025, celebrado en Aguascalientes, al lograr dos primeros lugares y un tercer puesto en diferentes categorías de la competencia nacional.

La Subinspectora Emma Teresa Correa Razo, integrante de la Universidad de la Policía (Unipol) de la CDMX, se adjudicó el primer lugar en la categoría femenil, demostrando precisión y técnica. En tanto, el Subinspector José Antonio Aguilar Cortés, también perteneciente a la Unipol, alcanzó el segundo lugar en la rama varonil menor. Por su parte, el equipo mixto de la SSC, conformado por la Policía Primera Rocío Estrada Fonseca, el Suboficial David Torquemada López, la Subinspectora Correa Razo y el Subinspector Aguilar Cortés, obtuvo el tercer lugar en la prueba grupal, lo que reafirma el nivel competitivo de los elementos capitalinos.

El congreso, organizado por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes en coordinación con la Asociación Nacional de Instructores de Tiro México A. C., tuvo como sede la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes, en la colonia Ojocaliente INEGI. Se desarrolló del 30 de agosto al 1 de septiembre y reunió a más de 120 competidores de estados como Puebla, Colima, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México.

Las actividades iniciaron con conferencias sobre tácticas y factores determinantes en situaciones de combate, el papel del policía en enfrentamientos armados y técnicas de tirador selecto, además de la presentación de armamento especializado a cargo del Grupo Águila. Posteriormente, se llevaron a cabo las competencias que pusieron a prueba la precisión, rapidez y control de los participantes: disparos sin límite de tiempo, disparos cronometrados en ocho y diez segundos, duelos con derribo de discos y un exigente recorrido de pista con 18 obstáculos contra reloj.

El último día estuvo destinado a actividades de integración y convivencia, lo que permitió a los policías de distintas entidades reforzar lazos de cooperación y fortalecer la hermandad entre corporaciones.

La SSC de la Ciudad de México destacó que estos logros son muestra de la profesionalización de sus elementos y de la importancia de impulsar la preparación técnica, física y táctica del personal policial. Además, reafirmó su compromiso con el bienestar integral de las y los uniformados, promoviendo su participación en este tipo de encuentros donde se fomenta el desarrollo deportivo, la disciplina y el intercambio de experiencias con otras corporaciones del país.