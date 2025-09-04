Arrancan en Iztapalapa las Asambleas Comunitarias Informativas para la Consulta Indígena 2025

Este jueves iniciaron en Iztapalapa las Asambleas Comunitarias Informativas para la Consulta Indígena 2025, convocadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Se trata de un ejercicio que busca acercar información y diálogo a instancias representativas, autoridades tradicionales y personas de pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes en la capital.

La primera asamblea se celebró a las 11:00 horas en la Sala de Conciertos de la Utopía de Santa Cruz Meyehualco, ubicada en Calle 71, sin número, Calzada Ermita Iztapalapa.

En el orden del día se incluyó la presentación del Protocolo de Consulta, el Plan General de Trabajo y el plan para la instrumentación de la Consulta Indígena 2025.

También se expuso la evolución de las acciones afirmativas en los procesos electorales de 2017-2018, 2020-2021 y 2023-2024, así como los criterios de autoadscripción y los resultados en la postulación de candidaturas y personas electas bajo este esquema.

El IECM recordó que las acciones afirmativas son medidas temporales de corrección y compensación que buscan garantizar la igualdad sustantiva y reducir la discriminación hacia grupos históricamente excluidos, entre ellos las personas de pueblos, barrios y comunidades indígenas, reconocidos en la Constitución de la Ciudad de México como Grupos de Atención Prioritaria.

Durante los encuentros se abordará la importancia de estas medidas, las reglas actuales en materia de postulación de candidaturas de personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios, y los temas que serán objeto de consulta para su posible implementación en el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

Las asambleas comunitarias continuarán el viernes 5 de septiembre en dos sedes: a las 17:00 horas en la alcaldía Magdalena Contreras, en el Parque “El Reloj”, ubicado en calle Orizaba 27 y avenida Emiliano Zapata, colonia San Jerónimo Aculco Lídice; y a las 15:00 horas en la alcaldía Tlalpan, en avenida Insurgentes Sur sin número, esquina Periférico, interior del Centro Deportivo Villa Olímpica, colonia Parques del Pedregal.

El calendario contempla 16 asambleas en total que concluirán el próximo 26 de septiembre.