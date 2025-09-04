Concluye ciclo de foros sobre gentrificación en la CDMX

Concluye ciclo de foros sobre gentrificación en la Ciudad de México

El Gobierno capitalino dio por terminados los foros y diálogos realizados como parte del Bando 1 “Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo Local”, presentado en julio por la jefa de Gobierno, Clara Brugada con el objetivo de atender el fenómeno de la gentrificación.

Entre el 2 de agosto y el 2 de septiembre se llevaron a cabo 26 encuentros en nueve alcaldías, con la asistencia de más de 3 mil 200 personas.

De acuerdo con las autoridades, este ejercicio de consulta permitió abrir espacios de participación para distintos sectores sociales y reunir propuestas que serán integradas al Plan Maestro que acompaña al Bando 1.

En los foros participaron representantes de 13 dependencias del gobierno capitalino, integrantes del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos local, organizaciones civiles, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, académicos y colectivos ciudadanos.

El proceso incluyó nueve foros temáticos sobre regulación de rentas, vivienda asequible, defensoría inquilinaria y zonas de tensión inmobiliaria; nueve diálogos sectoriales con jóvenes, arrendadores, desarrolladores, anfitriones de plataformas digitales y comerciantes locales; así como ocho diálogos territoriales en colonias como Condesa, Hipódromo, Roma Norte y Sur, Juárez, Doctores, Escandón y San Miguel Chapultepec, consideradas de alta presión inmobiliaria.

Las propuestas recabadas formarán parte de las iniciativas de ley y políticas públicas que se preparan para frenar la gentrificación y garantizar el derecho a la ciudad en condiciones de asequibilidad y arraigo local.