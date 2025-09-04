Coyoacán fortalece la seguridad y limpieza con más de 50 operativos de chatarrización

Con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía calles libres, vialidades seguras y un entorno más saludable, la alcaldía Coyoacán puso en marcha un nuevo dispositivo de chatarrización, en coordinación con la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y otras instancias de gobierno.

La iniciativa, que busca retirar vehículos abandonados o en desuso de la vía pública, responde a una de las principales demandas de los vecinos: acabar con los focos de infección, la obstrucción de banquetas y la generación de zonas de riesgo.

Durante el banderazo de inicio, autoridades locales subrayaron la importancia de mantener espacios limpios y seguros, donde peatones y automovilistas puedan transitar sin obstáculos. “Este esfuerzo no solo libera las calles, también fortalece la seguridad y mejora la calidad de vida de las familias coyoacanenses”, destacaron.

Hasta la fecha, la alcaldía ha realizado más de 50 operativos en distintos puntos del territorio, logrando el retiro de mil 200 vehículos que permanecían abandonados. Cada unidad fue enviada al depósito correspondiente, dando paso a la recuperación de vialidades y al aprovechamiento de espacios públicos en beneficio de la comunidad.

Vecinos reconocieron la acción como un acierto de la administración, al señalar que la presencia de coches en desuso generaba problemas de seguridad y contaminación. Asimismo, resaltaron que el programa refleja el compromiso de las autoridades por atender de manera directa las necesidades de la demarcación.

La chatarrización se ha consolidado como una estrategia efectiva para transformar las colonias, al tiempo que fortalece la cooperación entre los distintos órdenes de gobierno. Con ello, Coyoacán avanza en su propósito de ser un referente de orden, limpieza y seguridad en la Ciudad de México.

Con el lema “Contigo, imparables”, la alcaldía reiteró que continuará reforzando estos dispositivos, sumando esfuerzos con la SSC y la ciudadanía para mantener un entorno urbano más digno, libre de riesgos y en mejores condiciones para todos.