Desmantelan a “La Chokiza”, organizadores de rodada ilegal de Sandra Cuevas

Detenidos Armando “N” y Víctor Manuel “N”. (Marina)

La Secretaría de Marina detuvo a Armando “N” de 45 años y Víctor Manuel “N” de 36 años, integrantes de “La Chokiza”, grupo delictivo violento que opera con fachada de organización, vinculado a extorsiones y despojos y que el pasado 31 de agosto colaboraron en la organización de la rodada motociclista de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Fuerzas policiacas y personal de Marina del municipio de Ecatepec de Morelos marcaron el alto a los dos sujetos y al realizarles una inspección, les hallaron 25 envoltorios color verde con hierba color verde con marihuana y 15 billetes de denominación 100 pesos.

También portaban un arma marca Smith and Wesson calibre .40 con 12 cartuchos útiles, un cargador, una navaja, un panel táctico con tres piezas y un teléfono celular, por lo que fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público Federal.

La Chokiza, cuyo líder es Alejandro Gilmare, se presenta ante la ciudadanía como organización de tipo social, sin embargo, está vinculada con delitos de homicidios, extorsión, despojos y robo de vehículos.

El fin de semana pasado, miembros de “La Chokiza” realizaron una rodada en motocicletas hacia la Ciudad de México junto a la edil Sandra Cuevas, pero elementos de la policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) frenaron su paso y llevaron al corralón al menos 70 unidades por violaciones al reglamento de tránsito.

El día de la rodada, durante los puntos de revisión se detectó que varios de los tripulantes no portaban el casco de protección obligatorio, algunos otros no tenían placa de circulación y otros más no contaban con los documentos requeridos para acreditar la legal propiedad de las motocicletas, así como las licencias y tarjetas de circulación necesarias.

Resultado del operativo, 113 motocicletas fueron y cinco vehículos raizer fueron trasladados a diferentes depósitos vehiculares.

Además, cuando uno de los motociclistas trató de escapar del punto de revisión, atropelló a un joven que permanecía con su novia y un amigo en la banqueta del cruce de las avenidas Insurgentes Sur y Sullivan; la víctima permaneció dos días en el hospital y después falleció.

La carpeta de investigación por la muerte fue iniciada por lesiones culposas, no obstante, la familia del joven busca que se clasifique el delito como homicidio y que Sandra Cuevas asuma su presunta responsabilidad en los hechos.

Respecto a los incidentes ocurridos en la rodada motociclista, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, negó que el operativo se deba a acciones en contra de los conductores de vehículos de dos ruedas o de Cuevas, si no que algunos los participantes circulaban en las banquetas, no portaban casco ni placas y viajaban más de tres personas en los automotores.

“Independientemente de cuál sea el origen o motivación de la rodada, lo nuestro es el reglamento de tránsito, hacerlo valer y eso fue lo que se hizo ese día”.