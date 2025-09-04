Ecatepec busca Récord Guiness para desincentivar el desecho de basura en las calles

Azucena Cisneros

La presidenta municipal de Ecatepec invitó a la población a participar en el evento para romper el Récord Guinness de más personas recogiendo basura simultáneamente; “Queremos que el mundo vea a Ecatepec no sólo como un municipio, el municipio más grande del Estado, sino como una comunidad que se organiza, que participa y que transforma su territorio”, afirmó.

Azucena Cisneros Coss anunció que, el próximo domingo 7 de septiembre, gobierno y población de Ecatepec están listos para romper récords y estigmas: “Lo que estamos detonando en cada una de las comunidades es una participación, es una fuerza vital muy importante. Entonces lo vamos a romper sin ninguna duda”. Para tal día la demarcación habilitará 73 puntos de recolección masiva en zonas estratégicas del territorio municipal y se espera que participen más de 150 mil personas, lo que será suficiente para establecer el citado Récord Guinness. La edil enfatizó que una de las prioridades de su gobierno es la recolección de basura y hasta el momento suman más de 60 mil toneladas retiradas de espacios públicos, entre ellas siete mil toneladas de cauces, barrancas y areneros.

Señalizó que la iniciativa va más allá de ganar un premio o de romper un récord: “Tiene como objetivo fundamental la interiorización de que la basura mata, atenta contra nuestro patrimonio y que debemos interiorizar y ser un ejemplo en Ecatepec para el mundo, para el país, para la ciudad”.

Para obtener la marca es necesario recoger y separar la basura, lo que representa limpiar el entorno y la imagen urbana, y transformarlo en una fuerza vital en favor de las buenas prácticas.