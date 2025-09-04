Grupos criminales están controlados en CDMX: Pablo Vázquez

Seguridad Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho. (Adrián Contreras)

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, afirmó que las operaciones de los grupos criminales en la Ciudad de México están mitigadas, además de que se ha limitado su volumen delincuencial y de generación de violencia.

“Desde el 2018 se ha dado continuidad a estrategias que han sido útiles para mermar a estas organizaciones, impactarlas, limitar su capacidad operativa y de ejercer violencia, parte de ello se ha visto reflejado en la disminución de los homicidios”.

“En los últimos años, si contamos desde el inicio de esta estrategia, vemos una reducción de más del 60 por ciento en el homicidio doloso. Tan sólo en estos meses de administración, si tomamos desde enero para compararlo con el año pasado, tenemos reducciones superiores al 11 por ciento en este delito, entonces la tendencia se sigue profundizando”.

“No es un tema que llegó al final, es trabajo de todos los días, no podemos dejar un sólo día sin que haya operaciones, actividades, para ir mermando estos fenómenos”, dijo Vázquez Camacho.

Y rechazó las afirmaciones del Gobierno estadounidense que señalan que la Ciudad de México está gobernada por cárteles de la droga. Subrayó que todos los días el equipo de seguridad exhibe los resultados de combate a los grupos delictivos, generadores de violencia y hacia cualquier persona que tenga la intención de utilizar las agresiones como forma de vida.

“A todos los visitantes extranjeros, a los más de 20 mil ciudadanos de Estados Unidos que viven en la ciudad, a los visitantes de ese país, informarles que están en una ciudad que está lejos de la caracterización que se le dio”.