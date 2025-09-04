“Huixquilucan con Arte 2025” impulsa el talento local

Huixquilucan impulsa el talento local con el concurso “Huixquilucan con Arte 2025”

El municipio de Huixquilucan anunció la inauguración del concurso “Huixquilucan con Arte 2025”, un espacio cultural que busca reconocer, promover y difundir la creatividad de artistas locales y nacionales. El evento se llevará a cabo el próximo 10 de septiembre a las 13:00 horas, en el Centro Comercial Interlomas, en la planta baja a un costado del restaurante Magritte.

Con este concurso, la administración municipal reafirma su compromiso con el arte y la cultura como motores de desarrollo social. El evento no solo abrirá un espacio para la exhibición de distintas manifestaciones artísticas, sino que también servirá como punto de encuentro entre la comunidad, los creadores y el sector cultural.

Huixquilucan impulsa el talento local con el concurso “Huixquilucan con Arte 2025”

Fomento al arte y la identidad comunitaria

La presidenta municipal de Huixquilucan ha señalado en diversas ocasiones que la cultura es una de las mejores herramientas para fortalecer la identidad y cohesión social. “Huixquilucan con Arte 2025” representa justamente esa visión: un proyecto que da voz al talento artístico, fomenta la participación ciudadana y coloca al municipio como un referente cultural en el Estado de México.

En esta primera edición se espera la participación de artistas plásticos, visuales y emergentes que presentarán propuestas innovadoras. El concurso también pretende acercar el arte a las familias huixquiluquenses, ofreciendo una experiencia accesible y gratuita en un espacio concurrido como lo es el Centro Comercial Interlomas.

Arte para todos

La convocatoria es abierta al público en general y busca ser un escaparate para nuevas generaciones de creadores. La exhibición contará con piezas inspiradas en la diversidad cultural, la naturaleza y la vida urbana, mostrando la riqueza creativa que existe en la región.

De esta manera, Huixquilucan se suma a las ciudades que impulsan el arte como un eje central en la vida comunitaria. El concurso “Huixquilucan con Arte 2025” promete convertirse en una tradición anual que impulse el talento y acerque la cultura a todos los sectores de la población.