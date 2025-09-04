Imponen toga a magistrados y jueces de la CDMX

Inician funciones los 137 jueces y magistrados de la CDMX electos por el pueblo

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra, impuso toga a los 137 jueces y magistrados electos por el pueblo el pasado 1 de junio en la Ciudad de México .

De las 137 personas electas, cinco son magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que será presidido por el magistrado Nicolás Jerónimo; 34 son magistrados y 98 jueces del Tribunal Superior de Justicia; con esta ceremonia, iniciarán funciones.

En la “casa de la justicia” de la capital, acompañado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, Rafael Guerra aseguró que se trata de un acto histórico, y advirtió a las personas juzgadoras que la toga que reciben no es un privilegio sino una gran responsabilidad.

“Hoy, la toga que reciben no es un privilegio, sino una responsabilidad; que cada sentencia sea un rayo de luz en la vida de quienes claman justicia; que cada decisión sea un recordatorio de que la patria confía en nosotros, y el futuro de México será más próspero y más humano si la judicatura honra cada día este juramento”, comentó el presidente.

Guerra Álvarez planteó que, desde el magistrado hasta la base trabajadora, pasando por jueces y operadores administrativos, todas y todos son engranajes esenciales para la institución y “merecemos ser tratados con dignidad y aprecio”, al compartir una misma nación y una misma causa.

Agradeció la presencia de los representantes de los distintos poderes de la Unión y recordó que “el trabajo conjunto entre poderes es el pilar de una democracia viva y comprometida con el bienestar de todos”.

Aprovechó para destacar el trabajo de la mandataria local durante su primer año de Gobierno, aseveró que ha demostrado servicio comprometido y sensibilidad social. También destacó programas como Mercomuna y Desde la Cuna, “el liderazgo se mide en acciones que mejoran la vida del pueblo”.

Al acto también acudieron la la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México , Yuriri Ayala Zúñiga; el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto Romero; la titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde Luján; la consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruz Villegas; la ministra Yasmín Esquivel, entre otros.