Inician capacitaciones de la ruta “Tlatelolco, mi amor”, para fortalecer la economía

Inician cursos de la ruta Tlatelolco Mi Amor

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que iniciaron las capacitaciones de la ruta “Tlatelolco, mi amor”, una estrategia orientada a fortalecer la economía local mediante la profesionalización.

La titular de la dependencia, Manola Zabalza Aldama, destacó que esta iniciativa es parte de una estrategia del Gobierno local que busca fortalecer la economía desde su base.

Además, pretende posicionar a los tradicionales negocios de barrio colocándolos como motores de un desarrollo económico incluyente llevando cursos de forma gratuita y directamente hasta sus centros de trabajo sin que tengan que desplazarse.

“El objetivo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, es generar en la Capital de la Transformación una prosperidad compartida para todas y todos, y fortalecer sus negocios es vital”.

Destacó que para ello, hay programas como Mercomuna que entrega un capital “que pueden aprovechar, ganando más, vendiendo más y trabajando menos de manera más eficiente” señaló.

La dependencia informó que estas capacitaciones, impartidas en conjunto con otras dependencias, tienen como propósito mejorar la atención al público y dotar de nuevas herramientas para el comercio local.

Las y los comerciantes de la zona de podrán disfrutar de manera gratuita de cursos presenciales con temas que van desde trabajo colaborativo hasta finanzas y operaciones.

Lo anterior contribuirá al bienestar comunitario y la reactivación económica en Tlatelolco, Manola Zabalza hizo un llamado a las y los interesados a mandar un mensaje al siguiente número: 5516248055 para solicitar más informes.