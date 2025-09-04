Miguel Hidalgo supera meta y repara más de 2 mil baches en menos de tres semanas

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

La alcaldía Miguel Hidalgo informó que se repararon más de 2 mil baches en menos de tres semanas, superando la meta inicial de mil 700 establecida al inicio del programa #AntibachesMH.

El programa convocó a funcionarios, voluntarios y cuadrillas para atender la situación en distintas colonias de la demarcación. La acción busca mantener calles en condiciones seguras y transitables.

Durante un acto en la explanada de la alcaldía, el alcalde Mauricio Tabe reconoció la participación de los colaboradores y señaló que el resultado refleja el trabajo conjunto de las distintas áreas.

Asimismo, se entregaron reconocimientos a los participantes, incluyendo a David Rodríguez, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos, encargado de coordinar los trabajos.

El alcalde indicó que los colaboradores regresarán a sus labores habituales, aunque se continuará con el seguimiento del programa para mantener el estado de las calles.