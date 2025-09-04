Sánchez Barrios presenta agenda legislativa de la APMCFI; va por regulación del comercio

Las legisladoras Diana Sánchez Barrios y Leticia Haro

La coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente (APMCFI), Diana Sánchez Barrios, presentó su agenda para el segundo año de esta III Legislatura, entre los principales temas destaca el comercio en vía pública, protección a la comunidad LGBT+ y grupos de atención prioritaria y el fortalecimiento de la economía local.

La legisladora aseguró que su agenda refrenda el compromiso con la ciudadanía para continuar impulsando ampliamente el trabajo para favorecer los derechos de todas las personas, sobre todo de las más vulnerables que históricamente han sido oprimidas por las condiciones sistémicas.

“Debemos impulsar que se fortalezcan los derechos y garantías de todas las personas en las leyes de la Ciudad, pero tengan la seguridad de que seguiremos trabajando en favor de los derechos económicos, sociales y culturales”.

Informó que desarrollarán acciones normativas para garantizar la protección de los grupos de atención prioritaria, como son: la niñez, adolescentes, mujeres, madres y padres solteros, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas, personas con discapacidad, inclusión, igualdad y diversidad.

Destacó que continuará trabajando para impulsar reformas legislativas que reconozcan el comercio como actividad económica legítima, priorizando la protección de mujeres, personas trans y otras identidades disidentes que ejercen el comercio en vía pública.

“Seguiremos legislando para reforzar los programas de capacitación y formación para las personas trabajadoras del comercio, con el fin de mejorar sus habilidades, conocimientos y oportunidades de desarrollo laboral, personal, para la prevención de riesgos y fomentar una cultura de protección civil”.

Propuestas

Sobre sus propuestas, la primera representante popular Trans, Diana Sánchez Barrios enumero las siguientes:

-Regulación del comercio en vía pública, para fortalecer la regulación, impulsando iniciativas para favorecer el trabajo en el espacio público en la CDMX.

-Protección a la comunidad LGBTTTI y Grupos de Atención Prioritaria, al impulsar iniciativas inspiradas en modelos efectivos en la defensa de derechos y el acceso a una vida digna.

-Fortalecimiento de la Economía Local, para Impulsar la economía local, con propuestas inspiradas en el desarrollo económico inclusivo a través de la capacitación y formación personal.

-Garantizar la Accesibilidad y Movilidad Urbana, modernizando la infraestructura, y la seguridad, como un derecho al desplazamiento seguro y equitativo.

-Desarrollo Urbano y Vivienda Digna, para el impulso de iniciativas, basadas en las políticas actuales y los retos de la Ciudad de México.

-Derechos Laborales y Protección Social, que beneficien a trabajadores informales y grupos de atención prioritaria asegurando acceso a seguridad social y beneficios laborales.