Texcoco entregará 30 apoyos a campesinos

Con la finalidad de incentivar el desarrollo del campo en esta localidad, el Presidente Municipal de Texcoco, Nazaro Gutiérrez Martínez, anunció la entrega de apoyos a 30 productores del campo que han dado resultados en el trabajo en su sector.

“Son 30 proyectos exitosos que se están estimulando, porque cada herramienta, fertilizante, semilla e implementos agrícolas cuentan, mucho, pero estos son los resultados de la gestión para impulsar la producción agrícola en Texcoco”, expresó Nazario Gutiérrez.

Reconoció que para que este apoyo fuera posible, se contó con el apoyo de la Secretaría del Campo, quien ha facilitado un tractor bulldozer que está haciendo 40 ollas de captación de agua y sigue trabajando en el municipio.

Entre los apoyos que se entregaron a 30 productores, están rollos de acolchado, fertilizante orgánico, parihuela, herramientas diversas, sistemas de riego, semilla de avena, lixiviado de lombriz y abono orgánico, explicó Jesús Páez, director del campo.

Se hizo una invitación a los productores para que se acerquen a la dependencia municipal para que puedan conocer los programa de apoyo para el desarrollo agrícola de Texcoco.