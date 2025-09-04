Tlalpan destina más de 21 mdp a unidades habitacionales y proyecta nueva clínica veterinaria

Gabriela Osorio, alcaldesa de Tlalpan

La alcaldía Tlalpan informó que este año se destinarán 21 millones 138 mil pesos al programa Transformando tu Unidad, que atenderá 48 unidades habitacionales de la demarcación, beneficiando de manera directa a más de 54 mil personas. La zona de Coapa concentrará más de un tercio de los recursos, debido a la mayor concentración de conjuntos habitacionales en ese sector.

En la Supermanzana 1 se proyecta una inversión cercana a los dos millones de pesos para proyectos definidos por los propios vecinos, quienes también supervisarán los trabajos para garantizar que respondan a las necesidades de cada comunidad.

La alcaldesa Gaby Osorio explicó que la inversión representa un incremento respecto a los 19 millones ejercidos en la administración anterior y destacó la creación de la Jefatura de Unidades Habitacionales, encargada de atender de manera específica las solicitudes y problemáticas de estos espacios.

Además del programa de rehabilitación, se implementarán jornadas de limpieza y mantenimiento urbano en Coapa, que incluirán poda, desmalezado, balizamiento y mejoras de imagen urbana. Paralelamente, se desarrollará un programa de bacheo con la meta de reparar 700 baches en la zona.

Proyectos de bienestar animal





En materia de bienestar animal, se realizarán cinco jornadas de esterilización de animales de compañía en distintas colonias de Coapa durante las próximas dos semanas, en coordinación con la participación ciudadana y las áreas territoriales.

La alcaldía también proyecta la apertura de una clínica veterinaria pública en Coapa, cuyo inicio dependerá de los consensos vecinales y de la obtención de los permisos correspondientes. El proyecto busca replicar el modelo de la clínica existente en Balancán, que mantiene un convenio con la Fiscalía de Delitos Ambientales para atender casos de maltrato animal.

Durante su campaña, Osorio también planteó la creación de un parque para animales de compañía en la zona, cuya viabilidad se evaluará con la comunidad.

Atención comunitaria y coordinación intergubernamental

La rehabilitación de centros comunitarios continuará en varias zonas de Tlalpan, y ya se desarrollan estudios técnicos con la UNAM y el IPN para atender problemas de hundimientos y socavones en la demarcación.

Por su parte, Guadalupe Chávez, subsecretaria de Unidades Habitacionales del Gobierno de la Ciudad de México, señaló que este año se destinaron 600 millones de pesos al programa Otoch, que atenderá 600 unidades habitacionales en la capital, de las cuales aproximadamente 100 corresponden a Tlalpan.