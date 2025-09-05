Activan Alerta Amber por desaparición de joven y su hijo en la alcaldía Álvaro Obregón

Especial

Especial

Alerta Amber — La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una Alerta Amber para localizar a Nicol Ramírez Saldívar, de 17 años, y su hijo Eder Nicolás Ramírez Saldívar, reportados como desaparecidos en la colonia San Bartolo Ameyalco, Alcaldía Álvaro Obregón, el 2 de septiembre de 2025.

El comunicado de la dependencia señala que la joven y su hijo fueron vistos por última vez en la calle Hidalgo de la citada colonia. La mujer viste pantalón de mezclilla azul, tenis y blusa azul. El menor viste playera roja, pants azul marino y tenis blancos con azul.

Cualquier información reportarlo al teléfono 55-54-84-04-30

