Alcaldía Álvaro Obregón recupera predio en Avenida 5 de Mayo

Predio ubicado en Avenida 5 de Mayo número 62, en la colonia Merced Gómez

Autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón informaron que recuperaron el predio ubicado en Avenida 5 de Mayo número 62, en la colonia Merced Gómez, el cual permanecía ocupado por particulares pese a ser propiedad del gobierno local.

De acuerdo con la demarcación, el terreno quedó asegurado con apoyo de la policía de la alcaldía y será administrado en beneficio de vecinas y vecinos de la zona. Aunque no se precisó cuál será el uso inmediato del predio, las autoridades señalaron que el objetivo es destinarlo a actividades de interés comunitario.

El espacio forma parte de lo que históricamente se conoce como la “Ex Ruta 100” en la Merced Gómez, con una superficie aproximada de 3.11 hectáreas, según registros del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano. Este polígono ha sido considerado en diversos planes urbanos como área susceptible de destinarse a equipamiento público.

No es la primera vez que el predio es recuperado. En 2017, el Gobierno de la Ciudad de México informó que el mismo terreno fue desalojado tras ser utilizado como depósito irregular de microbuses de la Ruta 117, sin contar con documentación legal para su ocupación. Esa acción se enmarcó entonces en una estrategia más amplia de recuperación de espacios invadidos.