Capacitan a policías de Ecatepec con apoyo de la Secretaria de la Marina (Diana Cortés)

Con el propósito de fortalecer el desempeño de los cuerpos de seguridad y garantizar una atención más eficaz a la ciudadanía e integrantes de la policía municipal de Ecatepec recibieron capacitación por parte de la Secretaría de Marina, a través de la Fuerza de Tarea Marina, en temas clave relacionados con la seguridad pública y la proximidad social.

Este adiestramiento se enmarca dentro de los cuatro ejes de la estrategia nacional de seguridad impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y constituye uno de los pilares fundamentales de la estrategia integral para la construcción de la paz en el municipio: la profesionalización de los cuerpos policiacos.

Los módulos de capacitación incluyendo áreas prioritarias para el quehacer diario de los elementos de seguridad. Entre ellos destacan la prevención del delito y proximidad social, con el fin de reforzar la confianza entre la ciudadanía y la policía; la conducción policial con bastón policial, enfocada en el uso controlado de la fuerza; así como técnicas de tiro que contribuyen al manejo responsable y seguro del armamento en situaciones de riesgo.

Asimismo, se impartió formación en la detección con binomios caninos, herramienta clave para combatir delitos relacionados con drogas, armas o sustancias ilícitas; y en la conducción policial con escudo romano, técnica que fortalece la capacidad de reacción y control en operativos donde se requiere dispersar multitudes o contener disturbios.

Autoridades municipales destacaron que este proceso de adiestramiento representa un paso importante para contar con una corporación más preparada, tanto en lo físico como en lo mental y lo operativo. Además, se subrayó que la capacitación incorpora una perspectiva de género y el uso adecuado de la fuerza, con lo que se busca garantizar el respeto a los derechos humanos en todo momento.

El gobierno de Ecatepec señaló que la cooperación con la Secretaría de Marina permite que los elementos de seguridad reciban instrucción de alto nivel, fortaleciendo así las capacidades del municipio para enfrentar los retos en materia de seguridad. Con ello, se pretende no solo mejorar la reacción operativa de la policía, sino también fomentar la confianza de la población en sus instituciones.

“Una policía más profesional significa mayor seguridad para nuestras familias. La capacitación continua es la mejor herramienta para construir un Ecatepec en paz y con justicia”, expresaron autoridades locales.

Este esfuerzo se suma a otras acciones emprendidas dentro de la estrategia integral de seguridad, que busca consolidar un modelo preventivo, cercano a la ciudadanía y orientado a resolver las problemáticas que afectan a la población en el día a día.

Ecatepec trabaja en conjunto con las instancias federales para garantizar la tranquilidad de los habitantes, bajo un esquema de profesionalización constante y con la convicción de que la seguridad es la base para el desarrollo social y económico de la región.