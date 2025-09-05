Congreso Edomex celebra arranque histórico de periodo con toma de protesta del PJ

Toma de protesta de jueces y magistrados del Edomex

El Congreso del Estado de México celebró de manera histórica el inicio del primer periodo ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio legislativo, con la toma de protesta de las 91 personas magistradas y juzgadoras que formarán parte del Poder Judicial, electos el pasado 1 de junio, día en el que la población pudo por primera vez elegir a sus representantes en este poder.

Ante la presencia de la gobernadora, Delfina Gómez —de las 91 personas electas— rindió protesta Héctor Macedo García, como presidente del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM).

Así como cinco personas para las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 30 personas para las magistraturas del TSJEM y 55 personas para las judicaturas de los distritos judiciales.

En su primer mensaje como presidente del TSJEM, Macedo García se comprometió con las y los ciudadanos del Estado de México y destacó que inicia un Poder Judicial humano que privilegia a los más vulnerables y fortalece el Estado de derecho de la entidad.

Macedo García también dirigió el mensaje a los nuevos jueces y magistrados; los llamó a acercar la justicia a las personas y a transformar el sistema de justicia social y a fortalecer la relación con el poder Ejecutivo y Legislativo.

“No hay que olvidar que estamos construyendo una figura que no existía en ningún lado del mundo... Los mexiquenses merecen un tribunal que vele por sus intereses y les de certeza para encontrar la justicia cuando la necesiten”, aseguró.

La toma de protesta de todas las personas juzgadoras se realizó por grupos y en menos de 20 minutos.

Morena presidirá la mesa directiva y la Jucopo

Previo a la toma de protesta de las personas que integrarán el Poder Judicial, la diputada morenista Martha Azucena Camacho Reynoso asumió la presidencia de la directiva de la LXII Legislatura mexiquense, para el segundo año del ejercicio constitucional, cargo que desempeñará del 5 de septiembre de 2025 al 4 de septiembre de 2026.

En las vicepresidencias de la directiva, ocuparán los cargos: Miriam Silva Mata (del PVEM) y el legislador Mariano Camacho San Martín, del PRI. En las secretarías asumirán funciones la morenista Yesica Yanet Rojas Hernández, la panista Rocío Alexia Dávila Sánchez y Maricela Beltrán Sánchez de Movimiento Ciudadano.

En la misma sesión, se nombró al diputado morenista Francisco Vázquez como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXII Legislatura mexiquense para el segundo año de ejercicio constitucional.