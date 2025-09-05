Legisladora del PVEM busca crear la Secretaría de Diversidad Sexual

LGBT (CUARTOSCURO/Crisanta Espinosa Aguilar)

La vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, Rebeca Peralta, presentó una iniciativa para crear la Secretaría de la Diversidad Sexual con el objetivo de garantizar la igualdad sustantiva y la no discriminación.

De acuerdo con el Consejo para Prevenir la Discriminación, el 80 por ciento de las personas percibe discriminación hacia hombres gays, el 70 por ciento hacia personas transgénero o transexuales y el 51 por ciento hacia personas intersexuales.

La también vicecoordinadora del Partido Verde Ecologista de México aseguró que esta iniciativa busca saldar una deuda histórica con un grupo poblacional que ha sido discriminado y relegado de las oportunidades de desarrollo durante mucho tiempo.

Aseguró que se trata paso significativo hacia la inclusión y el respeto de los derechos humanos para todas las personas en la Ciudad.

“Debemos pasar de los ideales y de los principios jurídicos plasmados en nuestra constitución a los mecanismos que permitan convertirlos en una realidad patente”, refirió.

Tareas de la dependencia

Peralta detalló que esta secretaría se encargaría de coordinar el trabajo conjunto, tanto con instituciones públicas, del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, para garantizar las políticas de inclusión que se realicen de manera efectiva en todos los ámbitos de la sociedad

Entre las atribuciones que contempla la iniciativa se encuentra la de elaborar un plan de acción con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía capitalina a fin de otorgar atención especializada, a víctimas de discriminación y violencia por su orientación o preferencia sexual o identidad de género.