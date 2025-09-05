PAN CDMX pide a Segob reforzar seguridad para madres buscadoras

Madres El pasado 10 de mayo, el memorial fue instalado a un costado de la Glorieta de las y los desaparecidos. FOTO:MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM (Magdalena Montiel Velázquez)

El secretario general del PAN en la Ciudad de México, Héctor Barrera, exhortó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a implementar medidas que garanticen la seguridad de las madres buscadoras en el país, ante el aumento de agresiones contra ellas.

De acuerdo con el legislador, en lo que va de 2025 se han registrado ocho asesinatos de activistas dedicadas a la búsqueda de familiares desaparecidos, lo que convierte este año en el más violento para dicho sector. Señaló que, desde 2010, suman 36 casos de asesinatos o desapariciones de madres buscadoras en México.

Entre los casos recientes, mencionó el de Aida Karina Juárez Jacobo, secuestrada y asesinada en San Luis Potosí mientras realizaba labores de búsqueda de su hija.

El político agregó que, de enero a agosto de 2019, se contabilizaron 16 mil 954 personas desaparecidas, mientras que en el mismo periodo de 2025 la cifra ascendió a 22 mil 307, lo que representa un incremento de más del 31 por ciento.

El representante panista sostuvo que la situación refleja un contexto adverso para las familias que buscan a sus seres queridos y reiteró el llamado al gobierno federal para reforzar la protección de las madres buscadoras.