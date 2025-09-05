Rubén Albarrán y Tex Tex celebran al Metro en su aniversario 56

Glorieta de los Insurgentes

La Glorieta de los Insurgentes será escenario de la celebración por el 56 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo (STC), con un programa musical que reunirá a usuarios, transeúntes y seguidores de las bandas invitadas.

A partir de las 15:00 horas, grupos como Tex Tex y Los Kcomxtles llenarán el espacio de rock y ritmos urbanos.

El STC Metro destacó que estas actividades forman parte de la agenda cultural que busca acercar expresiones artísticas a la ciudadanía y reconocer la importancia del transporte subterráneo en la vida cotidiana de millones de personas.

Además del concierto, se programaron actividades culturales y recreativas que acompañarán la jornada, con el objetivo de reconocer el papel del Metro no solo como sistema de transporte, sino también como un espacio de encuentro ciudadano.

El Metro de la Ciudad de México, inaugurado el 4 de septiembre de 1969, transporta diariamente a más de 4.5 millones de pasajeros en sus 12 líneas y 195 estaciones. Con este tipo de iniciativas culturales, la institución busca fortalecer la identidad y el vínculo con los usuarios, celebrando más de medio siglo de operación continua.