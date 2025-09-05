SSC monta operativo de seguridad en zona cercana a la Ibero

Operativo SSC Las patrullas y elementos policiales están ubicados en los alrededores para proteger estudiantes y población civil.

En una acción conjunta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México montó un operativo con elementos policiales para disuadir las actividades delictivas en la zona cercana a la Universidad Iberoamericana. Esto forma parte de las acciones para mejorar la vida cotidiana de la población.

La SSC junto con otros equipos de seguridad establecieron patrullas y elementos policiales a los alrededores de la Ibero, ubicada en la colonia Santa Fe de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México para proteger a estudiantes y vecinos de la zona.

Estas acciones responden al llamado de la población en general para evitar riesgos de asaltos y otros delitos .

Por su parte, la Unidad de Contacto del Secretario SSC CDMX expresó en sus redes sociales: “Agradecemos profundamente su confianza. Reiteramos nuestro compromiso para la protección de la ciudadanía y reafirmamos nuestro compromiso de mantener y fortalecer las acciones de seguridad en la zona, siempre en beneficio de la comunidad.”