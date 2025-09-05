SSC monta operativo de seguridad en zona cercana a la Ibero

En una acción conjunta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México montó un operativo con elementos policiales para disuadir las actividades delictivas en la zona cercana a la Universidad Iberoamericana. Esto forma parte de las acciones para mejorar la vida cotidiana de la población.
La SSC junto con otros equipos de seguridad establecieron patrullas y elementos policiales a los alrededores de la Ibero, ubicada en la colonia Santa Fe de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México para proteger a estudiantes y vecinos de la zona.
Estas acciones responden al llamado de la población en general para evitar riesgos de asaltos y otros delitos .
Por su parte, la Unidad de Contacto del Secretario SSC CDMX expresó en sus redes sociales: “Agradecemos profundamente su confianza. Reiteramos nuestro compromiso para la protección de la ciudadanía y reafirmamos nuestro compromiso de mantener y fortalecer las acciones de seguridad en la zona, siempre en beneficio de la comunidad.”