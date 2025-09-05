Último día de inscripciones para el Taller de Mecánica Básica en Nezahualcóyotl

Este viernes concluye el periodo de inscripciones para el Taller de Mecánica Básica, una iniciativa impulsada por la Dirección de las Mujeres del Gobierno Municipal que busca acercar a la población, especialmente a las mujeres, herramientas prácticas y teóricas para el conocimiento, cuidado y mantenimiento de sus vehículos.

El curso, completamente gratuito, arrancará el próximo 8 de septiembre y se impartirá en un horario de 11:00 a 12:00 horas. Consta de cinco sesiones donde las y los participantes podrán aprender desde los conceptos más elementales de la mecánica hasta consejos útiles para prevenir fallas, optimizar el rendimiento de un automóvil y adquirir independencia en temas que comúnmente se delegan a terceros.

La sede para la inscripción es la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl, en la oficina de la Dirección de las Mujeres, donde aún se reciben registros de manera presencial. Para ello, las y los interesados deben presentar copia de identificación oficial (INE), Clave Única de Registro de Población (CURP) y comprobante de domicilio.

El taller, bajo un esquema teórico-práctico, ha sido diseñado para que incluso quienes no tengan experiencia previa puedan comprender el funcionamiento de las principales partes de un automóvil. Entre los temas que se abordarán se encuentran el cambio de llantas, revisión de niveles de aceite y anticongelante, funcionamiento del sistema de frenos, batería, filtros, así como nociones básicas sobre amortiguadores y suspensión.

Autoridades municipales destacaron que esta capacitación no solo se centra en transmitir conocimientos técnicos, sino que también tiene como objetivo empoderar a las mujeres, quienes en muchas ocasiones se enfrentan a desventajas o desinformación en talleres mecánicos. Con estas herramientas, podrán tomar decisiones más seguras y confiables al momento de enfrentar una avería o requerir un servicio especializado.

Además, se busca que los participantes adquieran confianza para realizar por sí mismos pequeñas reparaciones o verificaciones que alarguen la vida útil de su automóvil y contribuyan a su seguridad al conducir.

De acuerdo con la Dirección de las Mujeres, la iniciativa responde a la creciente necesidad de ofrecer talleres prácticos que mejoren la calidad de vida de la población y fortalezcan la autonomía de los ciudadanos en su día a día. Este taller se suma a una serie de programas que promueven el aprendizaje en distintas áreas, desde oficios hasta actividades culturales.

Los organizadores subrayaron que el cupo es limitado y que este jueves 5 de septiembre es el último día para inscribirse. “No dejes pasar la oportunidad de asegurar tu lugar”, señalaron en la convocatoria, dirigida a todas las personas que tengan interés en aprender.

Para mayores informes, se puso a disposición el número telefónico 55-57-35-17-52, donde se ofrece orientación sobre el proceso de registro y requisitos.